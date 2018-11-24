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Испания добилась от Евросоюза решения по Гибралтару на своих условиях - премьер
24 ноября 2018, 22:09 • 126 • Политика
Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид достиг соглашения с ЕС по вопросу Гибралтара. По его словам, Европа и Великобритания согласились на обозначенные испанской стороной требования по этому вопросу.
Санчес отметил, что в этой связи Мадрид снимает свое вето на сделку по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Он указал, что вопрос Гибралтара был ключевым для его страны, но Европа и Великобритания согласились на выставленные условия.
По его словам, уже завтра, 25 ноября, Испания проголосует за сделку на экстренном саммите ЕС по соглашению о Brexit, передает ТАСС.
Напомним, что Соединенное королевство и Испания ведут спор о принадлежности Гибралтара около 300 лет — с 1713 года.
В этой связи ранее при обсуждении о выходе Великобритании из состава ЕС Испания заявила, что из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе» соглашение о выходе может не состояться. Как отмечал тогда Санчес, для Испании было недостаточно гарантий.
25 ноября в Брюсселе планируется проведение экстренного саммита глав государств и правительств ЕС, на котором, как ожидается, будет одобрен проект соглашения по Brexit.
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