Испания добилась от Евросоюза решения по Гибралтару на своих условиях - премьер

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид достиг соглашения с ЕС по вопросу Гибралтара. По его словам, Европа и Великобритания согласились на обозначенные испанской стороной требования по этому вопросу.

Санчес отметил, что в этой связи Мадрид снимает свое вето на сделку по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Он указал, что вопрос Гибралтара был ключевым для его страны, но Европа и Великобритания согласились на выставленные условия.

По его словам, уже завтра, 25 ноября, Испания проголосует за сделку на экстренном саммите ЕС по соглашению о Brexit, передает ТАСС.

Напомним, что Соединенное королевство и Испания ведут спор о принадлежности Гибралтара около 300 лет — с 1713 года.

В этой связи ранее при обсуждении о выходе Великобритании из состава ЕС Испания заявила, что из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе» соглашение о выходе может не состояться. Как отмечал тогда Санчес, для Испании было недостаточно гарантий.

25 ноября в Брюсселе планируется проведение экстренного саммита глав государств и правительств ЕС, на котором, как ожидается, будет одобрен проект соглашения по Brexit.