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Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
30 мая 2020, 04:55 • 28 • В мире
Постоянный корреспондент испанской газеты La Vanguardia в Москве Гонсало Арагонес рассказал о российских "традициях". По его наблюдениям, если раньше люди исчезали на дачах в мае, то этой весной "исчезновения" произошли в марте-апреле из-за объявленной самоизоляции.
Постоянный корреспондент газеты La Vanguardia Гонсало Арагонес изучил русский быт и раскрыл испанцам особенности русской жизни. Автор отмечает, что жители России в период пандемии выбрали идеальное место для пребывания в самоизоляции - это дача.
Если раньше, отмечает журналист, люди уезжали на дачи в мае, то этой весной из-за пандемии коронавируса и объявленных карантинных мер стали исчезать из городов уже в марте и апреле.
И это объяснимо - на даче можно не придерживаться строгих требований карантина.
"Там люди занимаются огородами, на которых выращивают овощи, чтобы потом законсервировать их на зиму, сажают цветы, просто отдыхают или практикуют национальный вид спорта - барбекю или шашлыки", - говорится в публикации.
По мнению испанца, для русских дача - это зов, которому невозможно сопротивляться.
Гонсало Арагонес отмечает, что об этом знают и представители торговых сетей. Не секрет, подмечает он, что весной, как правило, при входе в магазин появляются выставленные садовые кресла, навесы, мангалы, топоры, газонокосилки - все рассчитано на того, кто вот-вот отправится на дачу.
Испанец подчёркивает, что в апреле спрос на аренду дач в России вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, а спрос на товары, связанные с ремонтом и строительством, взлетел, по некоторым данным, на 86%.
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