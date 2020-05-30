Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте

Постоянный корреспондент газеты La Vanguardia Гонсало Арагонес изучил русский быт и раскрыл испанцам особенности русской жизни. Автор отмечает, что жители России в период пандемии выбрали идеальное место для пребывания в самоизоляции - это дача.

Если раньше, отмечает журналист, люди уезжали на дачи в мае, то этой весной из-за пандемии коронавируса и объявленных карантинных мер стали исчезать из городов уже в марте и апреле.

И это объяснимо - на даче можно не придерживаться строгих требований карантина.

"Там люди занимаются огородами, на которых выращивают овощи, чтобы потом законсервировать их на зиму, сажают цветы, просто отдыхают или практикуют национальный вид спорта - барбекю или шашлыки", - говорится в публикации.

По мнению испанца, для русских дача - это зов, которому невозможно сопротивляться.

Гонсало Арагонес отмечает, что об этом знают и представители торговых сетей. Не секрет, подмечает он, что весной, как правило, при входе в магазин появляются выставленные садовые кресла, навесы, мангалы, топоры, газонокосилки - все рассчитано на того, кто вот-вот отправится на дачу.

Испанец подчёркивает, что в апреле спрос на аренду дач в России вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, а спрос на товары, связанные с ремонтом и строительством, взлетел, по некоторым данным, на 86%.