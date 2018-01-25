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Исламизм и либерализм одинаково замешаны на ненависти ко Христу

25 января 2018, 00:09  •  101 • Украина
На исходе второго десятилетия XXI века христиане остаются самой преследуемой религиозной общиной в мире. За период с октября 2016 по ноябрь 2017 года 3066 христиан приняли мученическую смерть, были атакованы 15540 христианских храмов и жилищ. Всего в мире преследованиям подвергаются 215 млн. христиан. Таковы данные итальянской католической правозащитной организации Porte Aperte («Открытые врата»).
Правозащитники составили список из 50 стран, где преследуются христиане, и разделили их на три группы в зависимости от степени угрозы, которая исходит в той или иной стране для последователей Христа. Чрезвычайно опасных стран – 11, очень опасных – 24, довольно опасных – 15.
Руководитель Porte Aperte Кристиан Нани указывает, что преследования христиан заключаются в незаконных арестах, социальной дискриминации, незаконных увольнениях с работы, в ограничении доступа к медицине и образованию, изнасилованиях (более 1 тысячи за указанный период) и принудительных браках с представителями господствующей нехристианской конфессии (1240 случаев).
Чаще всего на христиан нападают в странах ислама. Из 50 стран, включённых в список, тридцать одна – мусульманская, но на первое место по жестокости преследований итальянские католики поставили Северную Корею. Насколько верна такая оценка, судить сложно. С появлением в Белом доме администрации Трампа КНДР стала объектом непрерывных информационных атак в западных СМИ (включая публикации о приказах Ким Чен Ына расстреливать чиновников, нечаянно заснувших на партсобрании, и прочую фантастику).
Южной Кореи в итальянском списке нет, но задержания священников по политическим мотивам случаются и там. В 2010 году после возвращения из КНДР был арестован пастор Хан Сан Рёль за то, что позволил себе критиковать внешнюю политику Сеула и одобрительно отзываться о Пхеньяне. При этом Южная Корея занимает второе место в мире (после США) по количеству командированных за рубеж протестантских проповедников. Проповедь среди северокорейских граждан в любой стране мира – приоритет в деятельности южнокорейских пасторов. Бывали случаи, когда под видом пасторов в КНДР проникали агенты иностранного влияния.
Кроме КНДР, в тройку самых опасных для христиан стран входят Афганистан и Сомали. Из постсоветских республик в «списке 50» фигурируют Узбекистан (16 место), Туркмения (19), Казахстан (28) и Азербайджан (45).
Усилились преследования христиан в Индии: она поднялась в списке с 28-го места в 2014 г. на 11-е место в 2017 г. Наблюдатели связывают это с ростом популярности в стране воинствующего националистического индуистского движения «Хиндутва», пользующегося поддержкой более 30% населения и определёнными симпатиями в среде политиков. «Хиндутва» связана с Индийской народной партией (Bharatiya Janata Party) во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это разбивает миф российских проповедников кришнаизма и прочих неоиндуистских практик о «миролюбии» индуизма.
В Мьянме (24), Непале (25), Бутане (33) и Шри-Ланке (44) христиане подвергаются притеснениям со стороны воинствующих буддистов. Во Вьетнаме (18), Лаосе (20) и Китае (43) – со стороны коммунистических властей.
Всего в 10 из 50 стран насилие в отношении христиан пошло на убыль, оставаясь достаточно высоким, в девяти странах осталось на прежнем уровне, в остальных случаях (31 страна) быстро идёт вверх.
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Наиболее распространёнными причинами репрессий против христиан Porte Aperte называет радикализацию ислама в Северной и Чёрной Африке; экспансию исламистов на территории с неисламским населением в Индонезии, Малайзии и Брунее; проведение жестоких этнических чисток под лозунгами ислама в Нигерии, Сомали и Судане; напряжённость в отношениях между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке.
Запад, подогревая трения между суннитам и шиитами, надеется ослабить Иран; подкармливая афганских талибов и изображая борьбу с ними, находит оправдание своему военному присутствию в южном «подбрюшье» Евразии. Делая ставку на радикализацию ислама, потворствуя «Исламскому государству» (организация, запрещённая в РФ. – Ред.), «Талибану» (организация, запрещённая в РФ. – Ред.), ваххабизму, Запад пытается использовать их для установления контроля над стратегически важными точками планеты. В докладе Porte Aperte это не отражено, но отмечается, что разгром ИГ в Сирии привёл к значительному улучшению положения ближневосточных христиан.
Итальянские правозащитники не упоминают о положении христиан в Европе и США, ограничиваясь странами Азии и Африки. При этом в Европе продолжается внедрение в христианские общины «светской идеологии». Под этой маркой в Лондоне, например, в действующем англиканском храме провели сатанинский показ мод с участием трансвеститов; во Франции запретили демонстрацию христианского креста и других религиозных символов в общественных местах (статистика говорит, что сегодня 45% французов – атеисты); в Нидерландах детей-христиан в целях пропаганды «мультикультурализма» загоняют для молитвы в мечеть. И всё это – на фоне сплошной, повсеместной пропаганды половых извращений («нетрадиционных» сексуальных отношений).
Продолжается широкий процесс расцерковления Европы, оборотной стороной которого стало наводнение Старого Света мигрантами-мусульманами. Это шаг за шагом меняет европейское общество, и страхи за его будущее не напрасны. Если в Африке и Азии христиан убивают оружием, то в Европе и Америке – дехристианизацией культуры.
Западная либеральная идеология предстаёт крепким информационным тылом радикального ислама. При всей своей непохожести они одинаково замешаны на ненависти ко Христу.

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