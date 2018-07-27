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Исламисты проникают в Канаду

27 июля 2018, 02:54  •  40 • Украина
Канада становится незащищённой
Жертвами вчерашней стрельбы в канадском Торонто стали два человека – 18-летний выпускник местной школы и 10-летняя девочка. 14 человек возрасте от 17 до 59 лет не получили ранения. Погибшие были расстреляны прямо на улице 29-летним Фейсалом Хусейном. Полицейские застрелили убийцу.
Начальник полиции Торонто Марк Сондерс отверг террористические мотивы в деятельности преступника. Родители Фейсала заявили, что их сын был психически не здоров. Однако эксперт по вопросам терроризма д-р Войцех Шевчик сообщил, что Фейсал посещал в Интернете страницы исламистского содержания и высказывался в поддержку «Исламского государства» (организация запрещена в России).
Проблема исламизма в Канаде становится все серьёзней. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл сообщил о 250 канадцах, отправившихся в Сирию и Ирак. Из них 60 вернулись обратно и участвуют в программе по реинтеграции бывших боевиков ИГ.
Помогает это мало. Теракты с исламистским подтекстом случаются в Канаде регулярно. В 2014 г. уроженец Канады ливийского происхождения Мишель Зехаф-Бибо застрелил солдата роты почётного караула у здания парламента в Оттаве. В том же году принявший ислам канадец Мартин Руло-Кутюр задавил машиной двух канадских военнослужащих в Квебеке.
«Канада не защищена», – говорит Мубин Шейх, бывший боевик «Талибана», разочаровавшийся в исламизме и оказывающий консультационные услуги канадским спецслужбам. Он указывает, что самая большая опасность для Канады исходит изнутри, от легализованных в стране проповедников ислама.
Канадские СМИ в один голос убеждают читателя, что исламисты объявили Канаду своей целью сразу после присоединения Оттавы к международной антитеррористической коалиции во главе с США. В действительности же возглавляемые Соединёнными Штатами силы не столько борются с терроризмом, сколько дают простор его деятельности. Участие в этом Канады не спасает её от исламистских атак.
Торонто. Место преступления.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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