Исламисты проникают в Канаду

Канада становится незащищённой

Жертвами вчерашней стрельбы в канадском Торонто стали два человека – 18-летний выпускник местной школы и 10-летняя девочка. 14 человек возрасте от 17 до 59 лет не получили ранения. Погибшие были расстреляны прямо на улице 29-летним Фейсалом Хусейном. Полицейские застрелили убийцу.

Начальник полиции Торонто Марк Сондерс отверг террористические мотивы в деятельности преступника. Родители Фейсала заявили, что их сын был психически не здоров. Однако эксперт по вопросам терроризма д-р Войцех Шевчик сообщил, что Фейсал посещал в Интернете страницы исламистского содержания и высказывался в поддержку «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Проблема исламизма в Канаде становится все серьёзней. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл сообщил о 250 канадцах, отправившихся в Сирию и Ирак. Из них 60 вернулись обратно и участвуют в программе по реинтеграции бывших боевиков ИГ.

Помогает это мало. Теракты с исламистским подтекстом случаются в Канаде регулярно. В 2014 г. уроженец Канады ливийского происхождения Мишель Зехаф-Бибо застрелил солдата роты почётного караула у здания парламента в Оттаве. В том же году принявший ислам канадец Мартин Руло-Кутюр задавил машиной двух канадских военнослужащих в Квебеке.

«Канада не защищена», – говорит Мубин Шейх, бывший боевик «Талибана», разочаровавшийся в исламизме и оказывающий консультационные услуги канадским спецслужбам. Он указывает, что самая большая опасность для Канады исходит изнутри, от легализованных в стране проповедников ислама.

Канадские СМИ в один голос убеждают читателя, что исламисты объявили Канаду своей целью сразу после присоединения Оттавы к международной антитеррористической коалиции во главе с США. В действительности же возглавляемые Соединёнными Штатами силы не столько борются с терроризмом, сколько дают простор его деятельности. Участие в этом Канады не спасает её от исламистских атак.

Торонто. Место преступления.