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Журналист британской The Times Марк Беннетс опубликовал интересное интервью с бандитами украинского «Батальона Шейх Мансура». В нём говорится, что некоторые бойцы проходили подготовку в лагерях боевиков ИГ* в Ираке и Сирии.

В принципе, ничего нового в том, что на Украине засвечиваются джихадисты, нет. Первая информация о воюющих в составе национальных и территориальных (или всё-таки террористических?) батальонов исламистах ИГ* отрывочно появлялась ещё в 2015-2016 гг. А летом 2017-го пресс-секретарь военного командования ДНР Э. Басурин открыто заявил о прибытии в Мариуполь батальона из примерно 500 человек для охраны складов с оружием.

Тут-то всё понятно: Украина – один из поставщиков оружия антиправительственным силам в Сирии. А зная склонность местных вояк менять технику и стволы ополченцам Донбасса на сало и горилку, ближневосточные бармалейские руководители решили, что под охраной надёжнее будет. Но об участии в киевско-донбасском конфликте террористов, прошедших спецподготовку в ИГ*, – такое впервые звучит открыто на уровне одного из ведущих западных изданий.

Конечно, поднялась волна возмущения, и не только у нас. Ведь англичане тоже воюют в Сирии против террористов! А тут, получается, берут дружеское интервью у тех, с кем воюют! Что за двойные стандарты вообще?!

Но если вдуматься, никаких пресловутых двойных стандартов нет, всё вполне логично. Ведь что говорят пресса и политики рядовому британскому обывателю? Что его страна, в составе (анти)террористической коалиции, перемешивает с песком сирийских бармалеев. Скромно умалчивая о том, что под удар обычно попадают женщины и дети, гуманитарные конвои и позиции армии Башара Асада, а боевики ИГ* наоборот, регулярно получают посылки с оружием, медикаментами и прочими армейскими ништяками Made in GB, включая ёмкости с хлором, доставленные под охраной английской ВЧК «Oliva». Зачем рядовому клерку из Сити знать, что для британской политики главным террористом Ближнего Востока является законный президент Сирии Башар Асад? Так что никто не лжёт, просто недоговаривают.

Более того, в скандальном интервью боевик произносит ключевую для коллективного Запада фразу: «Путин – наш общий враг». И моментально превращается если не в друга, то уж точно не врага. Этакий «борец за свободу», коих мы видели на западных приёмах во время Первой и Второй Чеченских войн. И это не двойные стандарты, как ни парадоксально.

Россия испокон веков является для Запада геополитическим противником. И тот, кто против России – тот друг, а кто за Россию – враг. «Враг моего врага – мой друг»: эта восточная поговорка будет актуальна всегда, даже если приходится иметь дело с откровенными отморозками. Впрочем, это далеко не впервой, взять тех же афганских моджахедов или азиатских басмачей, или Хивинское ханство, или Крымское, Бухарское… Запад в целом и бритты в частности использовали любые возможности ослабить Россию путём науськивания хулиганистых соседей, сами или опосредованно.

А что у нас? Взять тот же Донбасс: он восстал против госпереворота в Киеве и воцарения откровенно нацистского режима образца Германии 30-х годов. Для России этот режим также неприемлем, поэтому Донбасс нам друг. И Шотландия тоже друг, потому что культивируют мысль об отделении от Англии, а значит, об ослаблении старого соперника. И если завтра Ломбардия поднимет вопрос об отделении от Италии и самостоятельном восстановлении отношений с Россией в полном объёме, то для Запада они станут сепаратистами, а для нас борцами за свободу. Таковы реалии.

Теперь к одобренному МВФ неделю назад траншу в размере $3.9 млрд и подачке в $10 млн от США для Украины. Тут уместно вспомнить, что любой наёмник, будь то ландскнехт 15 века или джихадист 21-го, лоялен ровно до тех пор, пока в его кармане звенят монеты в полном объёме. Как только финансирование прекращается, у заказчика начинают падать башни ВТЦ в результате терактов. Кто-то считает, что Украину не постигнет та же участь, если наёмники, тем более радикального толка, перестанут получать причитающуюся зарплату?

В текущих условиях выделять транши Украине на поддержку экономики бессмысленно. Европейский суд аудиторов ещё два года назад признал Украину самой коррумпированной страной Европы, и с тех пор положение только ухудшилось. И вот вопрос: на что пойдут выделяемые деньги, на экономику или оплату услуг бандитов? И второй вопрос: уж слишком вовремя вышло интервью Беннетса; не для того ли, чтобы намекнуть западным финансовым кругам, что деньги нужны срочно и стопроцентно, чтобы не передумали? Учитывая выделяемую МВФ сумму, можно с уверенностью сказать: конца-края войне на Донбассе не видно.

Валерий Усачёв

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*Организация запрещена в РФ

Фтот: sputnikbig.ru

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