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Исламистский терроризм проник в Армению
08 ноября 2018, 12:54 • 110 • В мире
Армянский исламист, убивший русского солдата в Гюмри, приговорен к 22 годам лишения свободы. Не слишком ли активно проникают щупальца терроризма в государство с одной из древнейших христианских историй?
Автор:
Покровский Александр
Двадцать два года лишения свободы – такой приговор вынесен жителю армянского Степанавана Арману Джанджугазяну, обвиненному в убийстве российского военнослужащего в г. Гюмри на севере Армении. Об этом со ссылкой на суд общей юрисдикции Ширакской области республики сообщило РИА «Новости».
Приговор кажется справедливым и адекватным. Но одно обстоятельство привлекает к нему повышенное внимание общественности. Дело в том, что Джанджугазян - исламист. Самый настоящий, согласовывавший свои действия с представителями запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Об обстоятельствах, причинах и последствиях этого преступления размышляет известный армянский политолог Ашот Гарегинян.
Дело было принято к производству 26 декабря прошлого года. Правовым основанием для обвинения послужили п. 13 ч. 2 ст. 104 УК РА (Убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма) и ч. 4 ст. 235 УК РА (Незаконное ношение холодного оружия). За первое преступление Джанджугазян получил 20 лет, а за второе – ещё 2. Максимальный приговор по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение. Однако, по-видимому, суд счел достаточным и 22 года тюремного заключения.
Жертвой Армана Джанджугазяна стал военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Дмитрий Ялпаев. Вследствие нападения, имевшего место 22 апреля 2017 года, он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. Следствие располагает данными о том, что удары ножом Джанджугазян нанес Ялпаеву по мотивам религиозной ненависти и при содействии неустановленных лиц, представившихся членами «Исламского государства». Связь обвиняемого с ИГИЛовскими активистами (посредством Интернета) до того не отрицал и начальник Следственного управления Службы национальной безопасности Армении Микаэл Амбарцумян. По его словам, Джанджугазян, постоянно проживая в Греции, в 2014 году принял ислам, после чего начал знакомиться с деятельностью ИГИЛ. Представитель СНБ заявил, что обвиняемый совершил преступление по собственной инициативе, однако получил через Интернет одобрение лиц, выступающих от имени членов ИГ, сообщает РИА «Новости».
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