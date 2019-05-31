Искусство интеллекта: президент призвал ускорить развитие «цифры»

Россия должна обеспечить себе суверенитет в сфере искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном развитию этой технологии будущего. Независимость в данной отрасли — важнейшее условие состоятельности экономики, качества жизни граждан и обороноспособности государства, подчеркнул он. Для реализации задачи в России будет принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Затраты на проект, по оценке вице-премьера Максима Акимова, составят около 90 млрд рублей за шесть лет, а главным полигоном внедрения новейших технологий станет Москва.

Искусственный интеллект (ИИ) — одно из ключевых направлений технологического развития, которые определяют и будут определять будущее всего мира, подчеркнул российский лидер. Борьба за лидерство в этой сфере давно стала полем глобальной конкуренции, отметил он.

— Такие разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и на производительность труда, на эффективность управления, образования, здравоохранения и на повседневную жизнь людей, — сказал президент. — Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта — ну, последствия нам всем понятны, — тот станет властелином мира. Не случайно многие развитые страны мира уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта.

Рывок окупит затраты

Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта и создать стимулы для частных инвестиций в этой области, заметил глава государства. В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» на развитие девяти различных направлений, в том числе и искусственного интеллекта, предусмотрено выделение 280 млрд рублей до 2024 года, указано в документах к совещанию. Развитие ИИ следует выделить в отдельный федеральный проект, предложил на совещании вице-премьер Максим Акимов. По его оценкам, на реализацию этой задачи потребуется шесть лет и около 90 млрд рублей.

Чтобы войти в число лидеров, нужно предложить удобные и выгодные условия для программистов, ученых и инженеров, отметил Владимир Путин. По его словам, речь идет и о денежном обеспечении, и о возможности удаленной работы.

— И конечно, при необходимости следует быстро, без проволочек, решать вопросы по предоставлению гражданства, разрешений на работу, решать другие формальности, — добавил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул: продукты, связанные с ИИ, нужно продвигать. По его словам, на первом этапе такие технологии могут обходиться дороже, чем традиционные.

— Но зато потом рывок будет такой сильный, что он окупит все первоначальные вложения, — резюмировал глава государства.

Владимир Путин также пообещал поговорить с руководством крупных компаний с целью привлечь их к работе над технологиями ИИ.

Проиграть нельзя

Проигрыш в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта, невозможность обеспечить экономический суверенитет в этой сфере может поставить крест на любых амбициях на место под солнцем в глобальном мире будущего, отметил политолог Антон Хащенко.

— Использование появившегося окна возможностей в период смены укладов — а для этого у нас есть все предпосылки, от научно-технической базы до интеллектуальных ресурсов — дает стране примерно такой же по эффекту уникальный шанс, какой в прошлом веке дала индустриализация, — пояснил он.

Искусственный интеллект является приоритетной технологией у всех строителей цифрового настоящего и будущего, полагает директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Именно умный анализ больших данных позволяет кратно оптимизировать трудовые процессы, сократить затрачиваемые ресурсы, увеличить скорость операций и быть ближе к интересам потребителя, отметил эксперт.

— У нас хорошее подспорье для развития искусственного интеллекта — центры компетенции, бизнес-интеграции, большое количество компетентных кадров по разным направлениям анализа. Но главное, что позволит России достичь реального лидерства, — это создание единой экосистемы знаний, опыта и кейсов, а также быстрый и безбарьерный выход на зарубежные рынки, — считает Арсений Щельцин.

Главным полигоном для испытания технологий ИИ могла бы стать Москва, отметил на заседании глава Сбербанка Герман Греф. Мэр столицы Сергей Собянин поддержал идею, отметив, что управление городом сегодня уже невозможно представить без информационных технологий.