Искусство держать государственную паузу • 144 • Аналитика







Хорошо помню, сколько было еще совсем недавно недоумений и даже откровенной вони в адрес российского руководства со стороны неугомонного интернет-сообщества по поводу «нерешительной, беспринципной и вообще трусливой» позиции Москвы в ситуации с захватом украинскими властями российского судна «Норд» и его экипажа.





Требования возмущенной общественности немедленно принять радикальные меры вплоть до штурма российским спецназом украинского СИЗО, где содержались российские моряки, буквально заполонили социальные сети. При этом «кипящий разум» жаждущей моментального отмщения публики, похоже, вообще не учитывал, что в ходе такого эпического штурма наверняка погибли бы и сами спасаемые и много кто еще. И это при том, что даже при самом страшном варианте жизням захваченного украинскими держимордами членов экипажа все-таки, признаем честно, ничто не грозило. Штраф или тюремный срок – это максимум, что им светило даже в нынешней свихнувшейся Украине.



И вот «отговорила роща золотая», откипел «разум возмущенный», и у общественности возникли новые поводы для крайней обеспокоенности. Та же Армения, например. Да и с экипажем "Норда" ситуация почти нормализовалась после его передачи в руки российских дипломатов. В общем, тема явна ушла куда-то на периферию общественного внимания. За что нашим интернет-экстремалам впору выставить кол с минусом по предмету «Защита российского государственного достоинства». И действительно! Сначала Россия, по их требованию, должна была чуть ли не начать полномасштабную войну с Украиной. А затем они просто махнули рукой на эту историю, которая сама собой почти разрядилась и к тому же прискучила охочей до новых острых ощущений публике. Но разве так надо защищать интересы своей страны?



Слава Богу, что механизм принятия государственных решений в России как небо от земли отличается от общепринятого в интернете, а стиль поведения высших должностных лиц РФ не имеет ничего общего с быстролетным экстазом иных инфантильных поклонников игры «World of Tanks».



Именно поэтому государство не стало затевать войну по такому явно несоразмерному поводу. Но в то же время не стало и уподобляться вечно порхающим от темы к теме «общественникам». И спокойно, после обязательного осмысления ситуации и выработки адекватного таковой плана действий, приступило к ответным шагам. И они, как и следовало ожидать, оказались куда более толковыми и действенными, чем выбросы громокипящего разума засевшей в сети публики. Которая за всё болеет, но, увы, ни за что не отвечает.



Российские власти не стали никого захватывать или, тем паче, пускать ко дну. Они просто ровным голосом сообщили, что отныне российский Черноморский флот имеет задание защищать интересы российского судоходства в Азовском море. Для украинских ушей этого оказалось вполне достаточно. Ибо знает кошка, чьё мясо съела. В одночасье вся рыболовецкая отрасль Украины в Азовско-Черноморском бассейне оказалась парализованной. Желающих на личном опыте убедиться в полной безопасности морского рандеву с российскими военными кораблями на не Украине нашлось. И таковые еще не скоро найдутся.



Таким образом, Россия точно и расчетливо нанесла существенный удар по экономическим интересам и социальной стабильности Украины, фактически противопоставив киевскому режиму ту часть населения Приазовья, которая живет рыбным промыслом и которая вследствие авантюризма своих правителей лишилась нормального заработка. Противопоставив именно Киеву, потому что наглый захват российского судна был наверняка расценен здравомыслящим людьми на Украине, которых там немало, как несусветная глупость киевских властей, дающая России право на жесткий ответ. Таким образом, украинская власть уже хлебает неприятности полной ложкой. Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю



Но и это еще не конец истории. Российское наказание безрассудных и крайне недальновидных киевских русофобов только начинается. Поступают сообщения о массовом задержании и жестких проверках российскими пограничниками в районе Крымского моста практически всех торговых судов, следующих в украинский порт Мариуполь. Между тем указанный город не самая простая точка на карте Украины. Мало того, что он прифронтовой. В Мариуполе сосредоточены крупнейшие металлургические предприятия этой страны, в том числе знаменитая «Азовсталь», продукция которых отправляется в основном на экспорт и, как вы наверняка догадались, именно морским путем.



Нет, я вовсе не утверждаю, что следующим шагом России обязательно станет полная морская блокада Мариуполя с неизбежной в этом случае остановкой его заводов и взрывом массового недовольства обездоленного населения. Всему свое время. Но если киевская верхушка продолжит наглеть в режиме традиционного для неё беспредела, то исключать такое развитие событий я бы не стал.



И заметьте, жесткие действия России, ставшие ответом на пиратский «промысел» украинских властей продуманы таким образом, что работают не столько на усиление конфронтации между «двумя частями одного народа», по меткому выражению Владимира Путина, сколько на углубление пропасти между частью этого народа, проживающей на Украине, и узурпаторами власти, засевшими в Киеве. И это едва ли не самое лучшее, что Россия может сделать для освобождения Украины от того уродливого порождения вашингтонской геополитики, которое сейчас там правит.



Приведенный выше пример наглядно иллюстрирует дистанцию огромного размера между безответственными «советами постороннего», которыми, увы, частенько грешит массовый обыватель и ответственной государственной политикой, главное назначение которой действовать оптимальным для страны способом. Пусть даже не так молниеносно, ярко и феерично, как того требуют привычки воспитанной шоу-бизнесом современной публики. Мгновенный глобальный удар России



Ровно тот же самый алгоритм присутствует и ряде других российских государственных решений последнего времени. Благодаря довольно высокому качеству которых мы до сих пор воздерживаемся от лихого потопления американского авианосца в Средиземном море, от взрыва Йеллоустонского вулкана и даже от сбития настырно шныряющих у берегов Крыма американских самолетов-шпионов.



Хотя на этом, чего греха таить, порой весьма энергично настаивает немалая часть интернет-болельщиков, озабоченных судьбами России чуть ли не больше самого Путина и вечно обвиняющих его в том, что он опять чего-нибудь «слил».



Но в том-то и состоит фундаментальная разница между нами, простыми смертными и главой государства, что он, в отличие от большинства из нас, несет конкретную и персональную ответственность за всю страну, за её будущее и за нас с вами. Поэтому у него, в отличие от типового интернет-стратега, никак не получится чего-нибудь сгоряча отчебучить, а потом раствориться бесследно в виртуальном пространстве. Вот почему Путин почти никогда не спешит с ответами на постоянно возникающие вызовы и, тем более, на прямые провокации. В таких случаях он делает паузу и обдумывает ответный ход. И явно стремится выбрать тот, который является оптимальным.



Именно так он выбрал недавно время, чтобы, после долгой и кропотливой работы, в один момент объявить всему миру о создании уникального российского оружия и тем самым поставить его перед совершенно новой глобальной реальностью.



Именно так он сейчас действует в Сирии, где многим праздным зрителям точно так же порой не хватает ярких впечатлений от действий России. Не понимая, что платой за эти яркие впечатления могут стать пустые полки продовольственных магазинов, повестка в военкомат в порядке всеобщей мобилизации и духовой оркестр, который будет играть в вашем доме, но вы его уже не услышите.



В отличие от любителей информационного адреналина, президент не может не понимать взаимозависимости этих вещей. И действует именно так, чтобы, защищая интересы страны, не причинить ей вреда. А тем, кого такая логика Путина не устраивает, могу дать только один совет: предложить стране самого себя в качестве главного государственного «решалы» и первым делом потопить американский авианосец. Только не обижайтесь, если вам после этого оторвут голову те же граждане, которые сегодня в интернете требуют точно того же от Путина. Мудрость правителя заключается не в том, чтобы идти на поводу у сиюминутных эмоций и быстротекущих настроений, но принимать именно такие решения, за которые в дальнейшем не будет стыдно.Хорошо помню, сколько было еще совсем недавно недоумений и даже откровенной вони в адрес российского руководства со стороны неугомонного интернет-сообщества по поводу «нерешительной, беспринципной и вообще трусливой» позиции Москвы в ситуации с захватом украинскими властями российского судна «Норд» и его экипажа.Требования возмущенной общественности немедленно принять радикальные меры вплоть до штурма российским спецназом украинского СИЗО, где содержались российские моряки, буквально заполонили социальные сети. При этом «кипящий разум» жаждущей моментального отмщения публики, похоже, вообще не учитывал, что в ходе такого эпического штурма наверняка погибли бы и сами спасаемые и много кто еще. И это при том, что даже при самом страшном варианте жизням захваченного украинскими держимордами членов экипажа все-таки, признаем честно, ничто не грозило. Штраф или тюремный срок – это максимум, что им светило даже в нынешней свихнувшейся Украине.И вот «отговорила роща золотая», откипел «разум возмущенный», и у общественности возникли новые поводы для крайней обеспокоенности. Та же Армения, например. Да и с экипажем "Норда" ситуация почти нормализовалась после его передачи в руки российских дипломатов. В общем, тема явна ушла куда-то на периферию общественного внимания. За что нашим интернет-экстремалам впору выставить кол с минусом по предмету «Защита российского государственного достоинства». И действительно! Сначала Россия, по их требованию, должна была чуть ли не начать полномасштабную войну с Украиной. А затем они просто махнули рукой на эту историю, которая сама собой почти разрядилась и к тому же прискучила охочей до новых острых ощущений публике. Но разве так надо защищать интересы своей страны?Слава Богу, что механизм принятия государственных решений в России как небо от земли отличается от общепринятого в интернете, а стиль поведения высших должностных лиц РФ не имеет ничего общего с быстролетным экстазом иных инфантильных поклонников игры «World of Tanks».Именно поэтому государство не стало затевать войну по такому явно несоразмерному поводу. Но в то же время не стало и уподобляться вечно порхающим от темы к теме «общественникам». И спокойно, после обязательного осмысления ситуации и выработки адекватного таковой плана действий, приступило к ответным шагам. И они, как и следовало ожидать, оказались куда более толковыми и действенными, чем выбросы громокипящего разума засевшей в сети публики. Которая за всё болеет, но, увы, ни за что не отвечает.Российские власти не стали никого захватывать или, тем паче, пускать ко дну. Они просто ровным голосом сообщили, что отныне российский Черноморский флот имеет задание защищать интересы российского судоходства в Азовском море. Для украинских ушей этого оказалось вполне достаточно. Ибо знает кошка, чьё мясо съела. В одночасье вся рыболовецкая отрасль Украины в Азовско-Черноморском бассейне оказалась парализованной. Желающих на личном опыте убедиться в полной безопасности морского рандеву с российскими военными кораблями на не Украине нашлось. И таковые еще не скоро найдутся.Таким образом, Россия точно и расчетливо нанесла существенный удар по экономическим интересам и социальной стабильности Украины, фактически противопоставив киевскому режиму ту часть населения Приазовья, которая живет рыбным промыслом и которая вследствие авантюризма своих правителей лишилась нормального заработка. Противопоставив именно Киеву, потому что наглый захват российского судна был наверняка расценен здравомыслящим людьми на Украине, которых там немало, как несусветная глупость киевских властей, дающая России право на жесткий ответ. Таким образом, украинская власть уже хлебает неприятности полной ложкой.Но и это еще не конец истории. Российское наказание безрассудных и крайне недальновидных киевских русофобов только начинается. Поступают сообщения о массовом задержании и жестких проверках российскими пограничниками в районе Крымского моста практически всех торговых судов, следующих в украинский порт Мариуполь. Между тем указанный город не самая простая точка на карте Украины. Мало того, что он прифронтовой. В Мариуполе сосредоточены крупнейшие металлургические предприятия этой страны, в том числе знаменитая «Азовсталь», продукция которых отправляется в основном на экспорт и, как вы наверняка догадались, именно морским путем.Нет, я вовсе не утверждаю, что следующим шагом России обязательно станет полная морская блокада Мариуполя с неизбежной в этом случае остановкой его заводов и взрывом массового недовольства обездоленного населения. Всему свое время. Но если киевская верхушка продолжит наглеть в режиме традиционного для неё беспредела, то исключать такое развитие событий я бы не стал.И заметьте, жесткие действия России, ставшие ответом на пиратский «промысел» украинских властей продуманы таким образом, что работают не столько на усиление конфронтации между «двумя частями одного народа», по меткому выражению Владимира Путина, сколько на углубление пропасти между частью этого народа, проживающей на Украине, и узурпаторами власти, засевшими в Киеве. И это едва ли не самое лучшее, что Россия может сделать для освобождения Украины от того уродливого порождения вашингтонской геополитики, которое сейчас там правит.Приведенный выше пример наглядно иллюстрирует дистанцию огромного размера между безответственными «советами постороннего», которыми, увы, частенько грешит массовый обыватель и ответственной государственной политикой, главное назначение которой действовать оптимальным для страны способом. Пусть даже не так молниеносно, ярко и феерично, как того требуют привычки воспитанной шоу-бизнесом современной публики.Ровно тот же самый алгоритм присутствует и ряде других российских государственных решений последнего времени. Благодаря довольно высокому качеству которых мы до сих пор воздерживаемся от лихого потопления американского авианосца в Средиземном море, от взрыва Йеллоустонского вулкана и даже от сбития настырно шныряющих у берегов Крыма американских самолетов-шпионов.Хотя на этом, чего греха таить, порой весьма энергично настаивает немалая часть интернет-болельщиков, озабоченных судьбами России чуть ли не больше самого Путина и вечно обвиняющих его в том, что он опять чего-нибудь «слил».Но в том-то и состоит фундаментальная разница между нами, простыми смертными и главой государства, что он, в отличие от большинства из нас, несет конкретную и персональную ответственность за всю страну, за её будущее и за нас с вами. Поэтому у него, в отличие от типового интернет-стратега, никак не получится чего-нибудь сгоряча отчебучить, а потом раствориться бесследно в виртуальном пространстве. Вот почему Путин почти никогда не спешит с ответами на постоянно возникающие вызовы и, тем более, на прямые провокации. В таких случаях он делает паузу и обдумывает ответный ход. И явно стремится выбрать тот, который является оптимальным.Именно так он выбрал недавно время, чтобы, после долгой и кропотливой работы, в один момент объявить всему миру о создании уникального российского оружия и тем самым поставить его перед совершенно новой глобальной реальностью.Именно так он сейчас действует в Сирии, где многим праздным зрителям точно так же порой не хватает ярких впечатлений от действий России. Не понимая, что платой за эти яркие впечатления могут стать пустые полки продовольственных магазинов, повестка в военкомат в порядке всеобщей мобилизации и духовой оркестр, который будет играть в вашем доме, но вы его уже не услышите.В отличие от любителей информационного адреналина, президент не может не понимать взаимозависимости этих вещей. И действует именно так, чтобы, защищая интересы страны, не причинить ей вреда. А тем, кого такая логика Путина не устраивает, могу дать только один совет: предложить стране самого себя в качестве главного государственного «решалы» и первым делом потопить американский авианосец. Только не обижайтесь, если вам после этого оторвут голову те же граждане, которые сегодня в интернете требуют точно того же от Путина. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 144 Источник Похожие новости Россия бюрократическая и Гвинея Экваториальная: что общего? Мгновенный глобальный удар России Как понравиться Трампу

Пашиняну придется нелегко Депутаты могут вновь стать народными Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю Новости партнеров