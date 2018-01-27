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Искусственный интеллект расшифровал загадочную рукопись Войнича

27 января 2018, 00:54  •  320 • В мире
Нейросеть пришла к выводу, что манускрипт на самом деле написан на иврите.
Ученые из Канады создали программу на основе технологий нейросети и машинного обучения для рашифровки рукописи Войнича. Загадочный манускрипт, написанный на непонятном языке, на самом деле написан на иврите, считает искусственный интеллект.
Пока ученые смогли расшифровать только первое предложение в рукописи, состоящей из 240 страниц. Манускрипт содержит в себе множество иллюстраций неизвестных науке растений, а также загадочных ритуалов. Текст рукописи также написан на неизвестном науке языке, попытки расшифровать который продолжаются уже не одно десятилетие.
Анализ бумаги показывает, что артефакт создан в XV веке. О его содержании ходит множество различных теорий. Одни считают манускрипт зашифрованным дневником алхимика, другие склоняются к версии, что рукопись - один из древнейших образцов мистификаций.

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