Искусственный интеллект поможет русским дипломатам в анализе внешней политики

В МИДе России пытаются создать систему с искусственным интеллектом, которая поможет анализировать массивы данных, касающихся внешней политики. Аналогичные инструменты уже применяются для скрининга визовых анкет.

Во внешнеполитическом ведомстве России планируют уже в 2022 году создать проект системы анализа big data, которая поможет министерству с анализом данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла по особым поручения МИДа Сергея Кирюшина.

По словам представителя МИДа, вопрос финансирования проекта пока не решён. Какие именно аналитические задачи будут поставлены перед создаваемой системой, не ясно.

В разработке программы министерству помогают Институт системного программирования Академии наук и МГИМО.

Между тем, весной текущего года в МИДе утвердили программу цифровой трансформации, согласно тексту которой в ближайшие три года решено было потратить порядка 2,3 млрд рублей на безопасность информсистем. Там же упоминалось и о развитии некоей системы поддержки внешнеэкономической деятельности с применением искусственного интеллекта.