Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Главная / Политика

Искусственный интеллект поможет русским дипломатам в анализе внешней политики

14 декабря 2021, 04:25  •  76 • Политика
В МИДе России пытаются создать систему с искусственным интеллектом, которая поможет анализировать массивы данных, касающихся внешней политики. Аналогичные инструменты уже применяются для скрининга визовых анкет.
Во внешнеполитическом ведомстве России планируют уже в 2022 году создать проект системы анализа big data, которая поможет министерству с анализом данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла по особым поручения МИДа Сергея Кирюшина.
По словам представителя МИДа, вопрос финансирования проекта пока не решён. Какие именно аналитические задачи будут поставлены перед создаваемой системой, не ясно.
В разработке программы министерству помогают Институт системного программирования Академии наук и МГИМО.
Между тем, весной текущего года в МИДе утвердили программу цифровой трансформации, согласно тексту которой в ближайшие три года решено было потратить порядка 2,3 млрд рублей на безопасность информсистем. Там же упоминалось и о развитии некоей системы поддержки внешнеэкономической деятельности с применением искусственного интеллекта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



76
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН
14 декабря 2021, 02:05
Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии: "Мои соболезнования"
14 декабря 2021, 02:05
Эксперт: Немецкий прагматизм спасёт "Северный поток - 2" от нападок "зелёных"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя д...
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой...
14 декабря 2021, 02:05
Эстония просит Россию и Белоруссию помочь с электроэнергией
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.