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Искусственный интеллект начнёт бороться с коронавирусом уже завтра - Собянин
28 апреля 2020, 22:10 • 129 • Политика
Уже завтра в Москве будет включена система искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. "Она будет работать уже в "боевом" режиме. Получив первый серьёзный опыт, мы доложим вам, Министерству здравоохранения и правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - рассказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект поможет найти лекарство от COVID-19. Информация прозвучала на видеоконференции президента России с главами регионов и членами правительства.
Собянин напомнил, что недавно глава государства подписал федеральный закон о проведении в Москве экспериментов в области искусственного интеллекта. Пользуясь этой возможностью, в столице России создадут специальную группу на базе рентгенологического центра. И уже буквально завтра будет включена система искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков.
Также мэр Москвы сообщил, что уже начата работа над увеличением минимального объёма коечного фонда, о которой глава государства говорил во время своего сегодняшнего выступления.
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