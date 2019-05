«Искусственные ограничения»: «Роскосмос» ответил Вашингтону на запрет использования российских ракет

В «Роскосмосе» заявили, что решение США по запрету на сотрудничество с Россией в ходе космических пусков — проявление недобросовестной конкуренции, которое может негативно отразиться на международном взаимодействии. В госкорпорации отметили, что Пентагон стремится разрушить российско-американские отношения. Эксперты связывают новый шаг Вашингтона с предстоящим отказом от закупок российских ракетных двигателей и формированием космических войск, которые должны опираться только на американские платформы.

The Northrop Grumman Antares rocket, with Cygnus resupply spacecraft onboard, launches from Pad-0A, Wednesday, April 17, 2019 globallookpress.com © NASA/via Globallookpress.com