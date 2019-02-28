«Искусственная конфедерация раскольников»: Сербская церковь официально не признала новую религиозную структуру Украины

Единственной признанной церковью на Украине является каноническая УПЦ Московского патриархата. Об этом говорится в заявлении Сербской православной церкви. В опубликованном документе новая украинская религиозная структура названа «искусственной конфедерацией раскольнических группировок», которые уже начали вновь бороться друг с другом. При этом СПЦ призывает Патриарха Константинопольского Варфоломея пересмотреть решения о предоставлении ПЦУ автокефалии и томоса. Как отметили в РПЦ, в Белграде сделали «жёсткое и однозначное заявление» по церковной ситуации на Украине. В свою очередь, эксперты подчеркнули, что подобная реакция поместных церквей была ожидаема, поскольку Константинополь фактически встал на путь раскола.

Сербская православная церковь заявила о том, что не признаёт созданную на так называемом объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает бюро печати и массовой информации СПЦ. Причиной такого решения стало «неканоническое вторжение» Константинопольского патриарха Варфоломея на каноническую территорию РПЦ.

Напомним, что 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе ПЦУ Епифанию и президенту Украины томос об автокефалии.

«Сербская Православная Церковь не признаёт в качестве «автокефальной церкви Украины» провозглашённую, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную «конфедерацию» украинских раскольнических группировок (уже снова рьяно противоборствующих друг с другом и неудержимо идущих к разделению). Раскольники остались раскольниками», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что единственной признанной церковью на Украине является каноническая УПЦ Московского патриархата во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Кроме того, СПЦ считает, что состоявшийся 15 декабря 2018 года объединительный собор ещё глубже «выкопал ров отчуждения и распада» украинского общества.

СПЦ также рекомендовала своим иерархам и клирикам воздержаться от литургического и канонического общения с представителями ПЦУ и духовенством, которые служат с ними.

«Сербская православная церковь просит и умоляет святейшего патриарха Константинопольского пересмотреть принятые им до сего дня решения и восстановить прежний благословенный мир и единство поместных святых Божиих церквей, потому что нет ничего столь необходимого и драгоценного, как любовь, мир и единомыслие между братьями», — отмечается в заключении.

В свою очередь, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал официальное заявление СПЦ «жёстким и однозначным».

«В документе жёстко и однозначно оценивается неканоническое вторжение Константинопольского патриархата на территорию Русской Церкви, а прошедший «объединительный собор» именуется разъединительным и разделительным лжесобором», — написал он в своём Telegram-канале.

Новая религиозная структура Украины уже официально не получила признание и ряда других поместных церквей: на раскольнический характер ПЦУ указала Кипрская православная церковь и пра­во­слав­ная цер­ковь в Аме­ри­ке. При этом Румынская церковь призвала к диалогу между РПЦ и Константинополем для разрешения кризисной ситуации на Украине.

«На данный момент нет ни единой поместной православной церкви, которая готова бы признать православную церковь Украины. Наоборот, есть уже церкви, которые заявили, что признавать ПЦУ не будут. Это польская, сербская, антиохийская православные церкви. Вскоре другие церкви, в частности, болгарская, выразят своё решение о непризнании новой церковной структуры на Украине», — заявил 21 февраля заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

«На Украине лишь усугубился религиозный раскол»

По мнению политолога Ивана Мезюхо, негативная реакция поместных православных церквей на создание так называемой ПЦУ была ожидаема.

«Безусловно, сама цель создания была предвыборной, но создатели этой религиозной организации лишь частично смогли достичь предвыборных целей. Большинство верующих на Украине отдают предпочтение УПЦ МП и всячески сопротивляются силовому переходу религиозных общин. На Украине лишь усугубился религиозный раскол, он приобрёл новые очертания, и фактически мы видим, что была создана очередная раскольническая структура», — сказал он в беседе с RT.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии новой религиозной структуры Украины

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В свою очередь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин ожидает, что у многих православных церквей наступит «осуждающее прозрение» после разгрома, который учинил константинопольский патриарх Варфоломей.

«Будет целый ряд заявлений, осуждающих деяния Константинопольского патриархата. СПЦ и многие другие национальные православные церкви были возмущены той агрессивной и грубой позицией, которую занял патриарх Варфоломей в решении украинского вопроса, тем, как были попраны канонические устои церкви и как был разрушен мир внутри Украины и расколот весь православный мир», — заметил собеседник RT.

При этом он указал, что Константинополь встал на раскольнический путь в желании закрепиться на территории Украины.

«Помимо этого у патриарха Варфоломея фактически были и политические причины для совершения такого рода шагов, поскольку его поддерживала часть украинской диаспоры в США и Канаде, а также значительная часть западного мира, и в том числе представители американской администрации. Я думаю, что патриарх Варфоломей стремился выступить в качестве выразителя интересов западной антироссийской политики», — пояснил эксперт.

В среду, 27 февраля, на неподобающие действия Константинополя также указал глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, КП на протяжении последнего столетия навязывает РПЦ свою религиозную модель, одним из ключевых этапов этого процесса стало предоставление автокефалии украинской церкви.

«Константинопольский патриархат в 1920—1930-е годы оказывал поддержку обновленческому расколу, инспирированному советской властью. Он неканонически распространил свою юрисдикцию на Эстонию, Латвию и Финляндию, провозгласил автокефалию Польской Церкви, которая до того была частью Русской Церкви... Наша Церковь долгое время предпочитала молчать об этих печальных явлениях прошлого, старалась покрывать духовные ошибки, совершенные нашими братьями, в то же время стараясь не изменять исторической правде и хранить верность святым канонам», — цитирует его ТАСС.