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«Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП

03 сентября 2020, 23:25  •  48 • В России
Михаил Ефремов заявил, что признаёт вину в смертельном ДТП и «искренне раскаивается», если это сделал он. Выступая в ходе судебного заседания с последним словом, актёр отметил, что не будет «отмазываться». Между тем прокурор заявила, что считает вину Ефремова доказанной, и попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии. Защита актёра, в свою очередь, считает справедливым любое наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор артисту огласят 8 сентября.
 
© Пресс-служба Пресненского районного суда
 

3 сентября на заседании суда актёр Михаил Ефремов заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов на заседании суда перед началом прений сторон. Позднее он повторил это утверждение, выступая с последним словом. Актёр добавил, что не будет «отмазываться», и отметил, что раскаивается в содеянном. Впрочем, он сделал и одну оговорку.

«Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко, соболезную и переживаю за них», — подчеркнул он.

«Я решил, что я не буду отмазываться. Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошёл сюда, чтобы решить всё честно», — цитирует РИА Новости артиста.

Ефремов выразил мнение, что ему дадут десять лет колонии.

«Я разговаривал с Эльманом (Пашаевым, адвокатом. — RT), что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс (опыт. — RT)... Алкоголь — дикое зло», — добавил актёр.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился курьер Сергей Захаров. Водитель Lada был госпитализирован, однако позднее скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза установила, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков. Спустя несколько дней после аварии артист опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего. Впрочем, впоследствии он заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.

На состоявшемся 3 сентября заседании прокурор Диана Галиуллина попросила суд приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии по делу о смертельном ДТП.

«Прошу признать подсудимого виновным... и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года», — заявила прокурор в Пресненском суде Москвы. Наряду с этим прокурор отметила, что считает доказанной вину Ефремова в ДТП.

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», — сказала гособвинитель.

Защита Ефремова, в свою очередь, попросила назначить актёру «справедливый приговор, не связанный с лишением свободы».

«Откуда такая озлобленность. Хотел бы обратить внимание на его честность, порядочность. Помогал людям. Мы хотим только справедливый приговор, не связанный с лишением свободы... любая мера», — сказал адвокат подсудимого Эльман Пашаев.

Кроме того, представители потерпевших попросили суд вынести частное определение для проведения доследственной проверки в отношении свидетелей, утверждавших, что актёр Михаил Ефремов не находился за рулём в момент смертельного ДТП.

«Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности», — цитирует ТАСС адвоката Анну Бутырину.

Представители потерпевших хотят, чтобы правоохранительные органы выяснили, содержатся ли в действиях этих лиц признаки преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

По словам Бутыриной, все трое были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

Напомним, ранее Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места автомобиля Jeep Grand Cherokee. Свидетель утверждал, что видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья». Позднее Гаев, по его словам, узнал, что тем мужчиной был Ефремов.

Бадасян, в свою очередь, ранее сообщил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль садился некий «высокий мужчина в бейсболке».

Тем не менее другие свидетели на последовавших заседаниях суда заявили, что за рулём автомобиля Ефремова находился непосредственно сам актёр.

Отметим, что оглашение приговора артисту состоится 8 сентября.

«Постановление приговора назначено на 8 сентября в 11:00», — сказала судья Елена Абрамова.

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