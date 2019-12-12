Искра упала в трюм с мазутом: на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте в одном из доков под Мурманском, произошёл пожар. Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута. Огонь уже удалось локализовать, открытого горения нет. По сообщениям СМИ, в результате инцидента пострадали десять человек, из них семеро были госпитализированы.

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится в одном из доков Мурманска на ремонте, произошёл пожар. По сообщениям СМИ, возгорание произошло в 10:16 мск.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали десять человек, семь из них находятся в реанимации. Также источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о пропаже одного человека, однако в центре судоремонта «Звёздочка» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация») опровергли эту информацию.

«Мы не подтверждаем информацию о пропавших во время пожара на «Адмирале Кузнецове». Вся промышленность эвакуирована с борта корабля», — сказал официальный представитель завода Евгений Гладышев.

В корпорации сообщили, что пожар на «Адмирале Кузнецове» начался в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ, после того как искра упала в трюм, где находились остатки мазута.

Площадь пожара составила 120 кв. м.

К месту инцидента прибыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Андрей Чибис на месте ознакомился с ситуацией по возгоранию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Сейчас там работает штаб оперативного реагирования. По поручению губернатора оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Мурманской области», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

На страницу галереи

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили, что все работники, выполнявшие ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», были эвакуированы. В пресс-службе Северного флота добавили, что боеприпасов на корабле не было.

В ОСК также отметили, что пожар уже локализован, открытого горения нет.

«На палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения​​​. Температура в соседних отсеках не превышает допустимую норму», — сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Он был введён в состав ВМФ в 1991 году. С 2018 года находится на ремонте. При этом нынешний пожар — не первое ЧП, случившееся с кораблём во время ремонтных работ.

В ночь на 30 октября 2018 года, когда судно находилось в плавучем доке на 82-м заводе в посёлке Росляково, при проведении операции по спуску крейсера на воду произошла авария. Из-за внезапного отключения электроэнергии с берега были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он ушел под воду.

Док, где находился упавший на авианосец башенный кран.

© Кадр: видео СК РФ

При этом 70-тонный башенный кран упал на палубу крейсера, в результате чего образовалась пробоина в палубе в кормовой части размером около 20 кв. м, кран также повредил несколько отсеков под палубой.

«При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в посёлке Росляково произошёл перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие, плавдок резко ушёл под воду», — сообщил тогда журналистам представителя завода.

В результате инцидента один человек пропал без вести, четверо рабочих получили переохлаждение и травмы различной степени тяжести, позже один из них скончался в городской больнице Мурманска.

После произошедшего Следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По информации следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъёмных сооружений.

После инцидента «Адмирала Кузнецова» доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла.

Тогда официальный представитель Объединённой судостроительной корпорации Илья Житомирский заявил, что сроки сдачи корабля Министерству обороны, несмотря на инцидент в плавучем доке, остаются прежними — 2021 год.

Также на заводе сообщили, что затонувший док был крупнейшим в регионе и обладал грузоподъёмностью 80 тыс. тонн. Его площадь составляла 23 тыс. кв. м, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.