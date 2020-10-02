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Иском на 1 млрд ребрендинг Сбера не закончился. Уволился автор скандального логотипа
02 октября 2020, 15:55 • 120 • Политика
Топ-менеджер Сбербанка Виктор Шкипин, ответственный за ребрендинг, оставил свою должность. Проработал он всего полгода. К слову, увольнение последовало после заявлений об иске к Сберу на 1 млрд рублей в связи со скандальным логотипом.
Курировавший переход Сбербанка на новый бренд Сбер Виктор Шкипин покидает свой пост. В банке он занимал пост главы департамента маркетинга и коммуникаций с апреля 2020 года.
"Сейчас, когда одни огромные проекты завершены, а другие набрали крейсерский ход, - хорошее время, чтобы поменять вектор", - написал он на странице в соцсети.
В самой компании указали, что уход топ-менеджера, который также занимался открытием отделений нового формата и запускал проекты "СберИндекс" и "СберПресс", связан с его личными обстоятельствами. В то же время следует напомнить, что Сбер после ребрендинга обвинили в плагиате. Сеть магазинов часов и ювелирных изделий AllTime обвинила банк в копировании их логотипа. А сумма иска, как обещали в AllTime, составит 1 миллиард рублей.
Новости об увольнении топ-менеджера Сбера в том числе оценил ведущий Царьграда Юрий Пронько.
"Господин Шкипин всего полгода возглавлял департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка, - отметил Юрий Пронько. - Мавр сделал своё дело, мавр может уходить?"
Добавим, ребрендинг Сбербанка - это не только смена логотипа, но и переход к работе вне границ кредитного учреждения. Собственно, это уже и так происходило. Однако теперь глава Сбера Герман Греф заявил, что компания перестаёт быть банком, а превращается в своего рода экосистему. В ответ клиенты, в том числе на экспертном уровне, напомнили, что Сбер - государственный банк, который получает сверхприбыли и при этом вводит дополнительные комиссии вместо того, чтобы делать доступные продукты.
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