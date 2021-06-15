«Исключительно на ваши пожертвования»: 80% средств ФБК Навального получает из-за рубежа и от самих сотрудников фонда

Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального только на 22% финансировался из пожертвований сочувствующих граждан. Остальные 78% в период с 2017 по 2020 год вносили сами сотрудники фонда, бизнесмен Евгений Чичваркин и меценат Борис Зимин. Как показывают оказавшиеся в распоряжении RT финансовые документы, в целом эта сумма составила 164,6 млн рублей. Более половины средств поступали в переводах Зимина и главы сети штабов ФБК Леонида Волкова. Это противоречит одному из основных постулатов фонда — существование «исключительно» на «независимые» деньги, то есть финансовую поддержку широкой группы лиц без привлечения крупных частных капиталов. Опрошенные RT аналитики полагают, что многомиллионные взносы от сотрудников ФБК — способ скрыть реальные источники финансирования оппозиционеров.

«ФБК и сеть штабов Навального существуют исключительно на ваши пожертвования, — сообщал подписчикам в Twitter в конце декабря 2020 года глава сети штабов Навального** Леонид Волков. — Средний размер пожертвования уже много лет составляет примерно 500 рублей».

Он напомнил аудитории, что регулярно жертвуют ФБК 30 тыс. человек, ещё почти 200 тыс. сторонников «делают это от случая к случаю».

Леонид Волков

© РИА Новости / Константин Чалабов

Однако в распоряжении RT появились документы, опровергающие эти утверждения. Выяснилось, что 78% всех пожертвований ФБК за последние годы поступило из трёх источников: от главного спонсора Навального — проживающего в США Бориса Зимина, Евгения Чичваркина из Великобритании и от самих сотрудников фонда. При этом последние вносили наличные десятками миллионов. Чаще других взносы делал, собственно, Волков.

В одной обойме

Серия процитированных выше твитов Волкова — ответ на возбуждённое тогда же, 29 декабря 2020 года, уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями ФБК. По версии Следственного комитета, основатель фонда Алексей Навальный с неустановленными сообщниками похитили 356 млн рублей пожертвований «на личные цели». Всего, по данным СК, ФБК собрал 588 млн рублей.

Согласно релизу Следственного комитета, Фонд борьбы с коррупцией собирал деньги не только на свой счёт, но и на счета аффилированных некоммерческих организаций. Это фонд «Пятое время года» (Москва), Фонд правового обеспечения граждан (Воткинск), Фонд защиты прав граждан «Штаб» (Уфа), Фонд организации и координации защиты прав граждан (Воткинск).

Фактическим руководителем этих организаций был Навальный, утверждается в сообщении СК.

Кроме того, как писал RT, с ФБК Навального связано ещё два фонда с идентичными названиями — «Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)»** — в Новосибирске и в Петербурге. Первый был зарегистрирован на экс-главу местного штаба Навального Сергея Бойко, второй — на менеджера проектов ФБК Ольгу Гусеву, и он же де-юре заменил ФБК, после того как Навальный в июле прошлого года объявил о его ликвидации.

Навальный объяснял ликвидацию ФБК долгами в связи со штрафами за организацию несанкционированных митингов и участие в них, блокировками счетов физ- и юрлиц в рамках уголовных расследований и обязательством выплаты 29 млн рублей по проигранному иску ООО «Московский школьник».

Но фактически к моменту объявления о ликвидации ФБК его сотрудники уже три года активно пользовались различными формально не связанными между собой компаниями. Ими руководили или непосредственно сотрудники ФБК, или главы региональных штабов. Каждая организация отвечала за своё направление: кто-то — за общественную работу, кто-то — за выпуск «мерча» (брендовой одежды и аксессуаров). О том, как работала эта структура, мы подробно рассказывали в расследовании «Второй бюджет ФБК».

RT также изучил финансовые данные по всем фондам, средства которых, по версии следствия, были похищены в результате мошенничества. Из документов становится понятно, что основными источниками финансирования ФБК были не тысячи рядовых граждан, а несколько влиятельных человек.

Так, согласно изученным RT документам, за 2017—2020 годы на счета упомянутых НКО внесли 211,3 млн рублей пожертвований. Этот временной отрезок выбран неслучайно. Три фонда из списка были ликвидированы в 2018—2020 годах, а сведения получены за год до их исключения из реестра юрлиц. Для действующих юрлиц мы проанализировали данные за 2020 год.

По этим данным, только 22% пожертвований (46,7 млн рублей) поступило от обычных граждан через системы платежей на сайтах и в соцсетях. Остальные 78% (164,5 млн рублей) ФБК получил от людей и организаций, связанных с Алексеем Навальным.

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Поддержка династии

Осенью 2020 года стало известно, что Алексею Навальному и его семье даёт деньги на жизнь меценат Борис Зимин, сын основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Об этом рассказал Навальный в интервью Юрию Дудю.

Дмитрий и Борис Зимины

© РИА Новости / David Krikheli / Wikipedia

«Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить… — рассказывал политик. — Он заключает со мной юридический контракт. <…> Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик». Ему не настолько нужны эти услуги. В первую очередь он просто хочет нас поддержать».

Изученные RT документы свидетельствуют: Зимин помогает не только Навальному, но и его фонду.

Согласно полученным сведениям, за 2019—2020 годы Борис Зимин лично пожертвовал 75,9 млн рублей двум некоммерческим организациям из структуры ФБК. Фонду защиты прав граждан «Штаб» в Уфе он перечислил 20,4 млн рублей, а новосибирскому Фонду защиты прав граждан — 55,6 млн рублей.

«Мы финансово независимы, — говорил Алексей Навальный летом 2020 года по поводу грядущей ликвидации ФБК из-за судебного долга. — Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница».

При этом, как выяснилось теперь, 36% общей массы пожертвований в его фонды внёс проживающий в США Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина. Состояние последнего в 2005 году Forbes оценивал в $520 млн.

Сам себе спонсор

На втором месте по объёму подаренных фонду средств (32% от общей массы) оказался сам Леонид Волков. В 2020-м он перечислил новосибирскому фонду ФЗПГ 24,3 млн рублей. А воткинский Фонд правового обеспечения граждан (ФПОГ) получил от него в 2018 году ещё 42,9 млн рублей. Волков вносил донаты крупными суммами, в среднем по 460 тыс. рублей за раз. В частности, в июле 2020 года от него пришло пять транзакций на сумму от 400 до 500 тыс. рублей каждая.

На третьем месте оказался менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов. В 2018 году он пожертвовал воткинскому ФПОГ 14 млн рублей. На тот момент ему был 21 год, он был трудоустроен в тот же фонд, которому жертвовал. Ранее RT писал, что Шаведдинов в тот же период подарил ещё 15,5 млн рублей фонду «Пятое время года». При этом официально за всю карьеру Шаведдинов заработал 1,3 млн рублей, сообщали источники в государственных органах, работающих со статистическими данными трудоспособного населения.

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, который сейчас живёт в Лондоне, — один из немногих известных меценатов, заявивших о своей поддержке Навальному публично. При этом миллионер Чичваркин, похоже, пожертвовал в семь раз меньше, чем Шаведдинов. Как следует из документов, его помощница Екатерина Терешкина внесла 2,2 млн рублей на счета уфимского Фонда защиты прав граждан «Штаб» в 2019 году.

Евгений Чичваркин

globallookpress.com

© Gustavo Valiente / ZUMA Press

Наконец, в марте 2020 года 950 тыс. рублей новосибирскому ФЗПГ пожертвовал индивидуальный предприниматель Навальный Алексей Анатольевич.

Оставшиеся 4,2 млн рублей на счета своих «сателлитов» вносили юрлица из обоймы ФБК: ФЗПГ «Штаб» и ООО «Страна приливов». Последняя компания, как писал RT, зарабатывает на продаже фирменной одежды и аксессуаров и управляется юристом ФБК Евгением Замятиным.

Реальные источники

Опрошенные RT эксперты полагают, что многомиллионные взносы от сотрудников ФБК — это способ скрыть реальные источники финансирования.

«Например, какой-то бизнесмен мог отдавать свои деньги ФБК через чьи-то руки. Для того чтобы скрыть все эти вещи, он делает это через третьих лиц или отдаёт маленькой фирме своего знакомого, — рассказал RT директор Института политических исследований Сергей Марков. — А тот — другому своему какому-то знакомому, и уже этот знакомый снимает деньги, передаёт сотруднику ФБК, а сотрудник ФБК вносит эти деньги на счета организации в качестве якобы личных средств».

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По словам Маркова, таким способом ФБК может скрывать иностранное финансирование.

Реальная поддержка структур Навального со стороны населения, по убеждению Маркова, значительно меньше той, которую показывает сам ФБК в своих отчётах.

«База политической поддержки у ФБК никогда не превышала 7—8 процентов населения, — уверяет Марков. — Но, чтобы жертвовать деньги, надо очень сильно поддерживать, а это где-то сотая часть от этих 7—8 процентов. Это очень маленькая группа людей».

Вряд ли оппозиция способна ежемесячно легально вносить по несколько миллионов рублей, сомневается доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Донаторы используются прежде всего для камуфлирования внешних вливаний финансов от организаций, которые традиционно поддерживают антиконституционные движения в нашей стране», — сказал RT Карнаухов.

Напомним, что 9 июня Мосгорсуд признал ФБК Навального, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. Эти организации, по данным столичной прокуратуры, «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Все сомнительные пожертвования будут проверяться в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил источник RT в силовых структурах.

«В ходе следствия будет установлено, откуда эти достаточно большие деньги появились у самих физлиц — сотрудников ФБК. Заработаны ли они официально или получены от третьих лиц», — сказал собеседник RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.