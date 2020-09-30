«Исключить практику введения потребителей в заблуждение»: российским ресторанам запретили включать чаевые в чек

Правительство РФ утвердило новые правила работы заведений общепита, согласно которым в чеки нельзя включать дополнительные платежи, комиссии или чаевые помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Такой порядок начнёт действовать с 1 января. В Роспотребнадзоре указали, что новый документ позволит исключить практику введения потребителей в заблуждение. Общественники инициативу поддержали, подчеркнув, что посетители заведений всегда могут отблагодарить персонал по собственному желанию, однако принуждать клиентов к выплате вознаграждения нельзя.

С 1 января 2021 года заведения общественного питания не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Соответствующие пункты вошли «Правила оказания услуг общественного питания», утверждённые российским правительством.

Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

«Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и другое). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг», — отметили в ведомстве.

В то же время новые правила предусматривают возможность предложения потребителю дополнительных услуг, которые могут быть возмездными или безвозмездными.

«Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Наряду с этим правила устанавливают необходимый объём информации, который нужно донести до потребителя. Речь идёт о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании продукции с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, сведений об объёме и весе готовых блюд, а также об их пищевой ценности.

О готовности документа стало известно в середине июля после его размещения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту было указано, что правила разработаны, чтобы заменить предыдущие подзаконные акты, утверждённые в августе 1997 года, которые перестанут действовать с 1 января 2021 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв полагает, что запрет на включение в чеки дополнительных услуг является правильным шагом, которые избавит россиян от необходимости платить существенные суммы за навязанные услуги.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Мне кажется, что очень часто тот или иной человек, особенно, если это молодой человек, пригласивший девушку, увидев в счёте лишнюю сумму, которая, порой, составляет 10%, а то и 15%, будет испытывать чувство неловкости, а официант заведение будет испытывать избыточное чувство радости. И поэтому я считаю, что чем больше будет прозрачности, тем комфортнее себя будут чувствовать наши граждане», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Гутенев отметил, что в тех случаях, когда человек захотел выразить персоналу заведения материальную признательность, он и так это сделает. Но происходить это должно добровольно, подчеркнул депутат.

Общественники также поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT назвал включение чаевых в чек «надувательством».

«Это просто надувательство потребителя, когда чаевые включаются в счёт. Таким образом можно вообще всё что угодно взять и придумать... В принципе, всё это подходит под ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». То есть это просто является намеренным обсчётом и это грозит вообще ответственностью в 100 тыс. рублей для нарушителей. Если это дополнительно разъяснено, то это неплохо», — подчеркнул Шапкин.

Он отметил, что надо всегда напоминать представителям бизнеса, которые осуществляют продажу или предоставление услуг, что «есть права потребителя и не надо их нарушать». Шапкин добавил,что запрет не просто должен быть установлен, а должен «повлечь за собой какие-то правовые последствия».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, в свою очередь, полагает, что речь идёт о приведении ситуации в соответствие гражданскому законодательству.