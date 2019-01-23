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Исключить практику произвольных ударов по Сирии - МИД сделал официальное заявление

23 января 2019, 18:54  •  150 • В мире
МИД России выступил с официальным заявлением по поводу израильских атак на Сирию. Практика произвольных ударов по сирийской территории должна быть исключена, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не поддерживает практику произвольных ударов Израиля по Сирии. По ее словам, подобные действия должны быть прекращены.
Ранее опрошенные Царьградом эксперты отмечали, что еврейское государство действует с нарушением всех международных норм, фактически осуществляя агрессию против сирийского государства, никак не увязанную с международными институтами и нормами международного законодательства.
Захарова указывает, что агрессивные действия в адрес суверенного государства недопустимы.
"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - приводит ее слова ТАСС.
Ранее в комментарии Царьграду директор Института стратегических исследований и прогнозов, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков прокомментировал обещание Сирии ударить по аэропорту Тель-Авива.

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