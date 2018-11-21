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«Исключить повторение керченской трагедии»: в Госдуме предложили ужесточить правила продажи оружия лицам моложе 21 года

21 ноября 2018, 19:09  •  42 • В России
В Государственной думе предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, считает целесообразным ввести три дополнительных требования: представление характеристики с места работы или учёбы, подтверждение источника дохода и прохождение собеседования с представителями Росгвардии. В Думе поддержали инициативу депутата, документ уже одобрен руководством профильных комитетов. По мнению экспертов, новые правила помогут предотвратить трагедии, подобные керченской, однако важно не оставлять без внимания процедуру получения оружия и в более зрелом возрасте.
 
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект об ужесточении правил приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. Депутат предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия.

«Представление справки и характеристики с места работы, справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода, собеседование при получении лицензии на приобретение оружия», — пояснили в пресс-службе Яровой.

Эти требования не будут касаться лиц, которые отслужили в армии, и тех, для кого охота является традиционным образом жизни. Соответственно, государство будет иметь более полную информацию о гражданах, приобретающих оружие. 

«Комплекс профилактических мер»

Как отметила автор инициативы, на сегодняшний день для покупки охотничьего оружия и оружия для самообороны не требуется никаких дополнительных оснований. Например, для приобретения охотничьего оружия достаточно иметь охотничий билет, который выдаётся любому по предъявлении копии паспорта и двух фотографий. Предлагаемый законопроект сможет устранить этот пробел. 

Кроме того, государство будет более тщательно проверять, на какие средства приобретается оружие. Поясняется, что если у покупателя нет собственного источника дохода, то необходимо представить гарантийное письмо от родителей. По оценке Яровой, подобная мера поможет «исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения».

  • © Николай Хижняк / РИА Новости

Собеседование, которое в случае принятия законопроекта станет обязательным для приобретения оружия лицами от 18 лет до 21 года, будут проводить представители Росгвардии. По словам вице-спикера Госдумы, личное общение с будущим владельцем оружия позволит дать «объективную и развёрнутую оценку представленной информации», а при необходимости «провести дополнительные проверочные мероприятия».

«Мы формируем комплекс профилактических мер, который будет способствовать выявлению и упреждению тяжких и особо тяжких преступлений на стадии принятия решения о праве на приобретение оружия», — пояснила Яровая, комментируя законопроект.

«Совершенствование процедуры»

Документ, предложенный вице-спикером Госдумы, уже поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен в экспертный совет фракции «Единой России». Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что данная инициатива — это реакция на противоправные действия, которые были совершены подростками, обладающими разрешением на оружие.

«Что касается дополнительных механизмов для получения разрешения на оружие, я бы согласился. У меня есть травматическое оружие, и я прошёл полноценную процедуру для продления лицензии — даже не для получения. Это, во-первых, обучение. Во-вторых, различные справки», — подчеркнул Нилов.

  • Собеседование с психологом в поликлинике
  • © Павел Лисицын / РИА Новости
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Кроме того, он уверен, что в процедуру получения разрешения необходимо включить беседу с психологом или тест, который мог бы выявить определённые противопоказания для покупки оружия.

«Необходимо подойти к вопросу совершенствования процедуры получения лицензии очень ответственно», — заключил депутат.

«Законная и разумная инициатива»

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер также поддерживает инициативу законодателей. По его словам, «чёткая возрастная психологическая устойчивость» окончательно формируется у молодых людей только к 21 году.

«Ужесточение законодательства по правилам приобретения оружия от 18 лет до 21 года — абсолютно адекватная мера. Инициатива вполне законна и разумна. Вопрос в том, насколько она сможет исключить повторение кровавых трагедий», — заявил эксперт, напоминая о стрельбе в колледже в Керчи.

В беседе с RT Линдер подчеркнул, что важно не оставлять без внимания процедуру получения оружия и в более зрелом возрасте. Существует определённый психотип людей, которые «получают справку из психоневрологического диспансера, но по личностным характеристикам могут оказаться очень взрывными и непредсказуемыми», предупредил он. Важно подумать об инициативах и в этой сфере.

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Напомним, 17 октября 2018 года Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения в Керчи. Сначала он устроил взрыв в помещении, а затем открыл стрельбу по студентам и преподавателям. После этого преступник покончил с собой в библиотеке колледжа. В результате нападения погиб 21 человек — 16 учащихся и пять сотрудников колледжа, более 70 человек пострадали. 

За месяц до трагедии 18-летний Росляков получил разрешение на приобретение и хранение оружия, пройдя при этом все медкомиссии, включая проверку у психиатра. По последним данным, Следственному комитету удалось установить, что стрелок действовал в одиночку. 

После трагедии глава российского государства Владимир Путин обратился к представителям Росгвардии с призывом разработать законодательные предложения по ужесточению контроля в сфере оборота оружия. Госдума перешла к активному обсуждению законодательной инициативы по этому вопросу уже в октябре.

В ноябре 2018 года официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в России около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года владеют оружием.

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