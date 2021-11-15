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Исключить полностью: Премьер Польши призвал объявить России и Белоруссии бойкот

15 ноября 2021, 12:30  •  207 • Политика
Вице-премьер Польши предлагают усилить давление на Россию и Белоруссию из-за миграционного кризиса на границе.
Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с предложением исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
По его мнению, нужно усилить давление на Россию и Белруссию.
Ранее Польша обвиняла в проблемах с мигрантами, которые хотят прорваться в страну, Россию и Белоруссию. Президент России Владимир Путин объяснил позицию поляков тем, что они хотят переложить ответственность за свои проблемы.
Польским пограничникам удалось сдержать 33 тысячи попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу за текущий год. Это в 370 раз выше, чем в 2020 году.
Ситуация обострилась 8 ноября, к границе подошли тысячи беженцев из Ближнего Востока и Африки. Они пытаются прорвать ограждения большими группами, пограничники пытаются сдержать их.

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