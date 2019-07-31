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«Исключить необоснованное занижение»: правительство утвердило порядок расчёта прожиточного минимума пенсионеров

31 июля 2019, 01:54  •  54 • В России
Правительство России утвердило единые правила расчёта регионального прожиточного минимума для пенсионеров, от которого зависит размер дополнительных социальных надбавок. Теперь будут учитываться как ситуация в самом регионе, так и прожиточный минимум пенсионеров по стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Подобная мера позволит избежать необоснованного занижения прожиточного минимума, заявил Дмитрий Медведев.
 
Reuters © Shamil Zhumatov
 

Правительство утвердило порядок определения размера прожиточного минимума пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ призван исключить необоснованное занижение либо завышение субъектами РФ величины прожиточного минимума для пенсионеров, а также повысить уровень социальной поддержки граждан.

«Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От неё и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки», — сказал глава кабмина.

По его словам, размер дополнительной соцподдержки будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе. Кроме того, при расчётах специалисты будут ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране по итогу первых двух кварталов текущего года.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. И, как мы рассчитываем, приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — подчеркнул Медведев.

Ранее правительство дополнительно выделило 4,3 млрд рублей на выплаты региональных социальных надбавок к пенсиям неработающих пенсионеров в 13 субъектах РФ. Согласно предложению Минтруда, величина прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года для пенсионеров должна составлять 9236 рублей.

Вместе с тем, по данным, представленным в докладе Росстата от 30 июля, средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей, что на 6,2% выше по сравнению с июнем 2018-го. При этом по итогам первого полугодия 2019 года этот показатель равнялся 14 135 рублям. Таким образом, средний размер пенсий составил 30,5% среднего размера зарплаты в РФ.

Напомним, что в апреле вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум. Нововведение помогает избежать ситуации, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. Теперь размер соцдоплаты не должен подлежать пересмотру из-за индексации пенсии или ежемесячной денежной выплаты.

«Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — указывал президент России Владимир Путин.

«Все граждане должны чувствовать себя комфортно»

Как заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, принятое постановление исключает практику, которая позволяла различным регионам по-разному рассчитывать размер социальной доплаты к пенсии.

«Это реализуется наша поправка. Раньше каждый субъект как хотел, так и определял методику расчёта прожиточного минимума. В результате получалось так, что доходы населения падали, и вместе с тем уменьшали прожиточный минимум непонятно на каких основаниях. Мы настояли и внесли в закон поправки, обязали Минтруд готовить общероссийскую методику. Теперь он её утвердил, мера совершено правильная. Нужно было давно её принять», — заметил собеседник RT.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В свою очередь, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв назвал принятую меру вполне естественным решением.

«Именно пенсионеры у нас страдают от не самых высоких пенсий. Очевидно, что единые правила, по которым будут устанавливать региональный прожиточный минимум пенсионера — а от этого будет определён размер дополнительной поддержки, — мера, которая позволяет бороться с бедностью в стране, поднять финансовое самочувствие пенсионеров, выравнять условия жизни пенсионеров в разных регионах России. Это разумно, потому что регионы разные и уровни жизни тоже разные. Данная мера вполне логична. Если уровень прожиточного минимума пенсионера ниже общероссийского, он должен получать доплату к пенсии. Все граждане должны чувствовать себя комфортно. В рамках возможного правительство делает всё, чтобы заботиться о пенсионерах», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

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