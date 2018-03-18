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«Исключить масштабное кровопролитие»: что может ожидать Восточную Гуту после окончания перемирия

18 марта 2018, 00:09  •  78 • В мире
С начала гуманитарной паузы Восточную Гуту покинули свыше 40 тыс. человек. Интенсивный поток мирных жителей из подконтрольного боевикам анклава не прекращается последние три дня. Одновременно российские офицеры ведут переговоры с мятежниками о пропуске гуманитарной помощи. Также военнослужащие РФ обеспечивают защиту колонн местного населения от обстрелов. Режим перемирия в Восточной Гуте действует с 24 февраля по 24 марта. В настоящее время сирийская армия освободила 70% территории этого региона. По данным Минобороны, гуманитарная обстановка в Восточной Гуте постепенно улучшается. Как могут развиваться события в пригороде Дамаска после 24 марта — в материале RT.
 
Мирные жители покидают Восточную Гуту AFP
 

Восточную Гуту покинули более 40 тыс. человек (свыше 10% от общего числа мирного населения). Об этом в субботу сообщил начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, гуманитарная обстановка в регионе коренным образом изменилась за последний месяц.

«Сегодня можно констатировать, что ситуация в Восточной Гуте коренным образом изменилась. Прямо сейчас вы являетесь свидетелями уникальной по своему масштабу гуманитарной операции. Только с утра сегодняшнего дня по гуманитарному коридору вышло 27 тысяч 610 мирных граждан. А всего из Восточной Гуты выведено 44 тысячи 639 человек», — отметил Рудской.

По информации министерства, до начала гражданской войны Восточную Гуту населяли 2,2 млн человек. По приблизительным подсчётам, перед открытием гуманитарных коридоров в регионе оставалось менее 400 тыс. жителей, половина из которых — дети.

Уникальная операция

За последние три дня Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули десятки тысяч человек. По данным Минобороны РФ, только в первой половине дня 16 марта из подконтрольного боевикам пригорода сирийской столицы выходило свыше 3 тыс. человек в час.

«По докладу представителя ООН зафиксированы многочисленные жалобы выходящих из Восточной Гуты мирных жителей на издевательства боевиков, присвоение ими себе поступающей гумпомощи, медикаментов и препятствование выходу населения из опасных районов. Ещё раз подчеркну, что российским Центром примирения проводится сейчас не имеющая аналогов гуманитарная операция», — сказал Конашенков.

  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Эту информацию корреспонденту RT Вафе Шабруни подтвердили на месте мирные жители, с которыми ей удалось пообщаться. Они рассказали, что на оккупированной боевиками территории испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов. По их словам, боевики постоянно предпринимают попытки сорвать процесс выхода гражданских — джихадисты запугивают оставшихся в Восточной Гуте жителей и ведут обстрел тех, кто решил уйти.

Так, 16 марта боевики открыли снайперский огонь по покидающим Восточную Гуту людям в населённом пункте Хамурия. Российские военнослужащие были вынуждены приостановить выход мирных жителей и ликвидировать стрелков.

Через Хамурию проходит одна из основных «дорог жизни». После пересечения пропускного пункта мирных жителей отвозят в безопасные зоны, где они получают продукты питания и медикаменты. Спасающихся от войны людей размещают в школах, больницах и других социальных учреждениях.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ООН высоко оценивает работу офицеров Центра примирения враждующих сторон по организации гуманитарных коридоров и гумпомощи населению. По мнению спикера военного ведомства, российские военнослужащие проводят «не имеющую аналогов» операцию. 

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По словам представителя Минобороны, в Восточную Гуту были доставлены 427 тонн продовольствия, 4,1 тыс. комплектов постельного белья. В первой половине марта в населённый пункт Дума (оккупирован. — RT) было доставлено 318 тонн продовольствия, предметов гигиены и лекарств.

Офицеры Центра примирения ведут переговоры с боевиками по допуску гуманитарных конвоев в остальные районы Восточной Гуты. В ближайшие дни пригород Дамаска получит от Минобороны десятки тонн продовольствия и три тыс. комплектов постельного белья.

  • Конвой с гуманитарной помощью Сирийского Арабского Красного Полумесяца
  • Reuters
  • © Bassam Khabieh

Сейчас российские военнослужащие пытаются договориться о выводе людей из населённого пункта Арбил, расположенного в 2,5 км от Думы. Местные жители выразили желание покинуть район, но представители бандформирований пока этому препятствуют.

«Передышки террористы не получат»

 

Напомним, в 2011 году Восточную Гуту захватили отряды вооружённой оппозиции. Позднее новыми хозяевами пригорода Дамаска стали «Джабхат ан-Нусра»* и её структурные подразделения — «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Фейляк ар-Рахман». В течение этого времени Восточная Гута остаётся неподконтрольным правительству анклавом и источником военных угроз для столицы.

С тех пор боевики регулярно обстреливают жилые кварталы. Атаки продолжались даже после объявления Восточной Гуты зоной деэскалации 4 мая 2017 года.

В середине февраля 2018 года сирийская армия начала операцию против террористов. В настоящее время правительственные войска освободили около 70% ранее оккупированной территории Восточной Гуты.

  • Человек c помощью ручного насоса набирает воду, Восточная Гута
  • Reuters
  • © Bassam Khabieh
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В связи с возросшим количеством жертв среди мирного населения 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, подготовленную делегациями Кувейта и Швеции. Документ предусматривает всестороннее прекращение огня в течение последующих 30 дней. Перемирие не распространяется на террористов ИГ**, «Аль-Каиды»*** и «Джабхат ан-Нусры».

«Передышки террористы не получат. По сути, впервые за долгие годы Совет Безопасности ООН смог осудить обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство и в результате которых погибли сотни мирных жителей, был нанесён серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре», — говорится в комментарии МИД РФ к резолюции 2401, опубликованном на сайте ведомства. 

26 февраля президент РФ Владимир Путин распорядился создать гуманитарные коридоры. Однако из-за сопротивления боевиков и западных государств масштабного вывода мирных жителей добиться не удавалось. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки 14 марта — после телефонных переговоров между начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

Несмотря на позитивные сдвиги, западные государства обвинили сирийские войска в применении химоружия, а российские ВКС — в ударе по Восточной Гуте. Минобороны опровергло подобные утверждения, отметив, что информационная волна началась в тот момент, когда мирные жители стали массово покидать Восточную Гуту.

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«Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам, последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы «бомбардировках медицинских учреждений» Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении «химоружия», — сообщили в военном ведомстве.

Тяжёлый переговорный процесс

 

В субботу, 17 марта, в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зона деэскалации в Восточной Гуте не работает, так как контролируется преимущественно «Джабхат ан-Нусрой». Российские офицеры пытаются добиться от остальных группировок «отмежевания от террористов».

«Этот процесс очень долго не начинался, сейчас вроде есть какая-то надежда, что эти вооружённые формирования отмежуются от «Джабхат ан-Нусры». Конечно, в такой ситуации мы не можем просто взять и сказать, чтобы никто не стрелял. Нужны гарантии, что из Восточной Гуты никаких нарушений режима зоны деэскалации не будет», — сказал Лавров.

  • Российские и сирийские солдаты за пределами Восточной Гуты
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов надеется, что ситуация в Восточной Гуте разрешится без масштабного кровопролития. Эвакуация мирных жителей может предварить вывод боевиков с оккупированной территории.

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«Трудно прогнозировать развитие конфликта. Если начнётся военная операция в Восточной Гуте, то она обойдётся большими потерями военнослужащих и мирных жителей. Судя по всему, сейчас мы наблюдаем тяжёлый переговорный процесс, который ведут наши офицеры и дипломаты. Однако подобное развитие событий — единственный вариант исключить масштабное кровопролитие», — констатировал в беседе с RT Куртов. 

Востоковед пояснил, что с 2011 года пригород столицы выполнял функцию плацдарма для провокаций и развёртывания наступления для свержения президента Башара Асада. Освобождение Восточной Гуты избавит Дамаск от огромного количества проблем, связанных с безопасностью, и станет достаточно крупным политическим успехом правительства САР.

 

  • Российские военнослужащие встречаются с сирийскими детьми
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

«Восточная Гута — это, если можно сказать, символ борьбы с Башаром Асадом. Анклав удерживался боевиками благодаря помощи зарубежных государств. Сегодня ситуация наконец-то меняется путём достижения сложного компромисса. С его освобождением жители агломерации Дамаска должны избавиться от войны», — подытожил Куртов.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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