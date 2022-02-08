Исключить формальные критерии: жители дальнего зарубежья могут лишиться возможности упрощённо получить гражданство РФ

В новой редакции закона «О гражданстве РФ» намерены сократить возможности для иностранных граждан из дальнего зарубежья получить российские паспорта в упрощённом порядке. Из него планируют убрать пункты о квалифицированных специалистах, признании иностранцев носителями русского языка, а также браке с гражданином РФ, если у супругов нет общих детей. Сейчас законопроект готовится к рассмотрению Госдумой в весеннюю сессию. При этом в прошлом году в редакцию RT обратились более 80 граждан США, Канады и Австралии, желающих получить российские паспорта. Большинство из них имели возможность подать документы на упрощённую процедуру. Теперь, если законопроект будет принят без изменений, им, а также другим иностранным гражданам из дальнего зарубежья придётся оформлять гражданство в общем порядке не менее восьми лет вместо трёх.

Из Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» могут исчезнуть основания для получения паспортов РФ в упрощённом порядке иностранцами из дальнего зарубежья. Так, согласно законопроекту, внесённому на рассмотрение в Госдуму в конце декабря прошлого года, из документа будут удалены сразу несколько пунктов, прописанных в действующей редакции закона: признание иностранного гражданина носителем русского языка, квалифицированным специалистом. Также на упрощённый порядок не смогут претендовать иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, если в семье нет совместного ребёнка.

Если законопроект будет принят без изменений, на упрощённую процедуру смогут претендовать иностранные выпускники российских вузов с красными дипломами, специалисты, получившие образование в России и работающие в России не менее года до даты подачи заявления на гражданство, а также родители детей — граждан РФ, в том числе приёмных. Перечень оснований перечислен в статье 16 «Приём в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства» нового законопроекта.

«Большая неопределённость»

В прошлом году в редакцию RT обратились более 80 граждан США, Канады и Австралии, которые планировали переехать жить в Россию и получить паспорта.

Так, в рамках проекта «Не один на один» RT совместно с МВД оказывает помощь семье Хэйр из Австралии в приобретении гражданства РФ. Два года назад они продали недвижимость у себя на родине и переехали жить в Новосибирск. Благодаря содействию МВД, детям Джона и Эвелин Хейр: Сабрине, Джоашу, Анюте, а также её мужу и ребёнку выдали разрешения на временное проживание (РВП).

В дальнейших планах Хэйр было получение документов в упрощённом порядке сразу по двум пунктам: носитель русского языка и квалифицированный специалист. Прожив восемь месяцев на основании РВП, члены семьи Хэйр планировали оформить виды на жительство (ВНЖ). Затем Сабрина, лучше других владеющая русским языком, должна была обратиться с заявлением о признании её носителем русского языка. В этом статусе она бы приобрела российское гражданство в упрощённом порядке. После чего её родители, имеющие визы высококвалифицированных специалистов, могли получить ВНЖ и на основании своего статуса, а также дочери — гражданки РФ, подать заявления на российские паспорта в упрощённом порядке.

По словам юриста семьи Тимура Беслангурова, вся процедура заняла бы не более трёх лет. Однако теперь, если законопроект будет принят, у семьи Хэйр не останется оснований на упрощённый порядок.

«Нам будет намного сложнее получить гражданство, — объясняет Сабрина Хэйр. — Мои родители оформили визы высококвалифицированных специалистов, чтобы скорее добиться гражданства, но теперь всё меняется. Единственный для них вариант сейчас остаться в России — подать документы на РВП по квоте в Алтайском крае, но мы знаем, как тяжело её получить, поэтому уверенности в успехе нет. У нас очень большое желание остаться. Мы продали всё в Австралии, и возвращение будет для нас очень большой потерей. Людям, которые надеются переехать в Россию, кажется, что Россия либо не хочет, чтобы люди переезжали сюда жить, либо, что у них нет чёткого плана иммиграции».

По словам Сабрины, если её родителям выдадут РВП, всем членам семьи надо будет получить ВНЖ, прожить по нему пять лет и только потом подавать документы на гражданство.

«Для нас это создаёт большую неопределённость, затрудняет планирование на будущее, когда вы не знаете, разрешат вам остаться в стране или изменят правила позже. Кроме того, мы не можем владеть сельскохозяйственными угодьями, если не являемся гражданами РФ, поэтому нам сложнее создать ферму в России. Нашей семье очень тяжело, мы стараемся выполнять все требования, но с этими предложенными изменениями у нас больше нет уверенности, что мы можем остаться», — говорит девушка.

Восемь лет вместо трёх

У других героев публикаций RT — американской семьи Кемпбелл — также не останется оснований на упрощённый порядок. Как и другие обратившиеся в проект «Не один на один» иностранцы, они планировали подавать документы в статусе носителей русского языка или квалифицированных специалистов. В Россию Кемпбеллы решили переехать после того, как в США «начали агрессивно насаждать идеологию ЛГБТ», рассказывал глава семейства Джейсон. Он забрал своих детей из государственной школы из-за того, что в их классе учились трансгендерные ученики. Кроме того, мужчина рассказывал об участившихся беспорядках на улицах города, в котором он жил. Для трёх своих дочерей он хочет найти более традиционную и безопасную среду для воспитания, поэтому приехал в Россию.

«Так много изменилось с тех пор, как я приехал в Россию — мне трудно уследить за всем как родителю-одиночке в чужой стране, — рассказывает Кемпбелл. — У меня нет другого выбора, кроме как подать заявку на получение квоты на РВП и действовать дальше в соответствии с законом. У меня нет прав на изменение этих процедур, но я буду делать всё от себя зависящее, чтобы остаться в России».

Мать дочерей Джейсона Кэмпбелла является гражданкой РФ. В соответствии с законом девочки имеют право на упрощённый порядок оформления российского гражданства. Однако из-за того, что их мать страдает от психического расстройства, она не может подать заявление и помочь им с получением документов.

«Для моей жены трудно, даже невозможно подать такое заявление, потому что у неё диагностирована шизофрения, и она живет в психическом состоянии бреда, — объясняет Джейсон. — По решению суда Северной Каролины она должна была покинуть наш дом, так как представляла опасность для наших дочерей. Это была огромная потеря и горе для моей семьи, потому что мы её очень любим. Судья Северной Каролины вынес решение о её выдворении под угрозой привлечения меня к ответственности за риск для детей. К сожалению, в 2019 году мы развелись из-за того, что она отказалась лечиться от своей болезни».

Сейчас Кемпбеллы живут в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Маргарет, Мэри и Серафима на домашнем обучении, учат русский язык с репетитором. По словам главы семейства, им нравится жизнь в России, они начали заводить друзей и чувствуют себя здесь как дома. В середине февраля Джейсон планирует подать заявление на получение РВП по квоте. После получения документа — открыть собственную мастерскую по изготовлению икон при Свято-Троицком Даниловом монастыре.

Так как мать дочерей Джейсона не может помочь им с приобретением российского гражданства, в случае принятия законопроекта в сегодняшней редакции семье придётся ждать паспортов не менее восьми лет вместо двух-трёх лет в упрощённом порядке. В общем порядке иностранец из дальнего зарубежья, у которого нет связей с Россией (родственников, детей, образования), получает разрешение на временное проживание по квоте. Прожив год на основании РВП, оформляет вид на жительство и затем лишь через пять лет подаёт заявление на гражданство РФ.

«Представьте, что приезжает в Россию иностранный инвестор, который уже специалист с образованием. Он хочет здесь жить. Ему нужно или ребёнка заводить, или отучиться в российском вузе, иначе ему придётся ожидать выдачи российского паспорта не менее восьми лет. Для такой страны как Россия по меньшей мере странно оставить в качестве иммиграционной политики всего два варианта упрощённого порядка получения гражданства для жителей дальнего зарубежья. Мы посмотрели статистику российских университетов на предмет иностранцев, которые там обучаются. В основном это граждане СНГ. На ближайшее десятилетие миграционная политика будет выглядеть примерно так же, как и до этого: наши соотечественники, граждане СНГ и, собственно, всё», — объясняет юрист Тимур Беслангуров.

В начале года Министерство образования РФ опубликовало статистику, согласно которой за высшим образованием в Россию чаще всего приезжают студенты из Казахстана (61 тыс.), Узбекистана (48,7 тыс.) и Китая (32,6 тыс.). Далее следуют Туркменистан, Таджикистан, Индия, Египет, Белоруссия, Украина и Киргизия.

Не востребованы на практике

RT обратился в МВД с просьбой пояснить, по какой причине из закона «О гражданстве РФ» планируют убрать сразу три пункта, касающиеся упрощённой процедуры получения гражданства для жителей дальнего зарубежья.

Как сообщили в ведомстве, процедуру признания носителем русского языка не стали включать в новую редакцию закона, так как она была излишней для лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы РФ).

Квалифицированных специалистов и инвесторов удалили из категории лиц, имеющих право на упрощённое приобретение гражданства РФ, так как соответствующие положения «не были востребованы на практике». А наличие в браке общего ребёнка требуется для борьбы с фиктивными браками между иностранцами и гражданами РФ для приобретения гражданства.

«Концепция законопроекта не предполагает предоставления гражданства РФ на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с Российской Федерацией», — пояснили в ведомстве.

В МВД также отметили, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ.

«Прежде всего, речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощённое приобретение гражданства РФ, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ», — сообщили в пресс-службе.