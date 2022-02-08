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Исключить формальные критерии: жители дальнего зарубежья могут лишиться возможности упрощённо получить гражданство РФ
08 февраля 2022, 15:40 • 112 • В России
В новой редакции закона «О гражданстве РФ» намерены сократить возможности для иностранных граждан из дальнего зарубежья получить российские паспорта в упрощённом порядке. Из него планируют убрать пункты о квалифицированных специалистах, признании иностранцев носителями русского языка, а также браке с гражданином РФ, если у супругов нет общих детей. Сейчас законопроект готовится к рассмотрению Госдумой в весеннюю сессию. При этом в прошлом году в редакцию RT обратились более 80 граждан США, Канады и Австралии, желающих получить российские паспорта. Большинство из них имели возможность подать документы на упрощённую процедуру. Теперь, если законопроект будет принят без изменений, им, а также другим иностранным гражданам из дальнего зарубежья придётся оформлять гражданство в общем порядке не менее восьми лет вместо трёх.
РИА Новости © Алексей Куденко
Из Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» могут исчезнуть основания для получения паспортов РФ в упрощённом порядке иностранцами из дальнего зарубежья. Так, согласно законопроекту, внесённому на рассмотрение в Госдуму в конце декабря прошлого года, из документа будут удалены сразу несколько пунктов, прописанных в действующей редакции закона: признание иностранного гражданина носителем русского языка, квалифицированным специалистом. Также на упрощённый порядок не смогут претендовать иностранцы, находящиеся в браке с гражданином РФ, если в семье нет совместного ребёнка.
Если законопроект будет принят без изменений, на упрощённую процедуру смогут претендовать иностранные выпускники российских вузов с красными дипломами, специалисты, получившие образование в России и работающие в России не менее года до даты подачи заявления на гражданство, а также родители детей — граждан РФ, в том числе приёмных. Перечень оснований перечислен в статье 16 «Приём в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства» нового законопроекта.
«Большая неопределённость»
В прошлом году в редакцию RT обратились более 80 граждан США, Канады и Австралии, которые планировали переехать жить в Россию и получить паспорта.
Так, в рамках проекта «Не один на один» RT совместно с МВД оказывает помощь семье Хэйр из Австралии в приобретении гражданства РФ. Два года назад они продали недвижимость у себя на родине и переехали жить в Новосибирск. Благодаря содействию МВД, детям Джона и Эвелин Хейр: Сабрине, Джоашу, Анюте, а также её мужу и ребёнку выдали разрешения на временное проживание (РВП).
В дальнейших планах Хэйр было получение документов в упрощённом порядке сразу по двум пунктам: носитель русского языка и квалифицированный специалист. Прожив восемь месяцев на основании РВП, члены семьи Хэйр планировали оформить виды на жительство (ВНЖ). Затем Сабрина, лучше других владеющая русским языком, должна была обратиться с заявлением о признании её носителем русского языка. В этом статусе она бы приобрела российское гражданство в упрощённом порядке. После чего её родители, имеющие визы высококвалифицированных специалистов, могли получить ВНЖ и на основании своего статуса, а также дочери — гражданки РФ, подать заявления на российские паспорта в упрощённом порядке.
«Нам будет намного сложнее получить гражданство, — объясняет Сабрина Хэйр. — Мои родители оформили визы высококвалифицированных специалистов, чтобы скорее добиться гражданства, но теперь всё меняется. Единственный для них вариант сейчас остаться в России — подать документы на РВП по квоте в Алтайском крае, но мы знаем, как тяжело её получить, поэтому уверенности в успехе нет. У нас очень большое желание остаться. Мы продали всё в Австралии, и возвращение будет для нас очень большой потерей. Людям, которые надеются переехать в Россию, кажется, что Россия либо не хочет, чтобы люди переезжали сюда жить, либо, что у них нет чёткого плана иммиграции».
По словам Сабрины, если её родителям выдадут РВП, всем членам семьи надо будет получить ВНЖ, прожить по нему пять лет и только потом подавать документы на гражданство.
«Для нас это создаёт большую неопределённость, затрудняет планирование на будущее, когда вы не знаете, разрешат вам остаться в стране или изменят правила позже. Кроме того, мы не можем владеть сельскохозяйственными угодьями, если не являемся гражданами РФ, поэтому нам сложнее создать ферму в России. Нашей семье очень тяжело, мы стараемся выполнять все требования, но с этими предложенными изменениями у нас больше нет уверенности, что мы можем остаться», — говорит девушка.
Восемь лет вместо трёх
У других героев публикаций RT — американской семьи Кемпбелл — также не останется оснований на упрощённый порядок. Как и другие обратившиеся в проект «Не один на один» иностранцы, они планировали подавать документы в статусе носителей русского языка или квалифицированных специалистов. В Россию Кемпбеллы решили переехать после того, как в США «начали агрессивно насаждать идеологию ЛГБТ», рассказывал глава семейства Джейсон. Он забрал своих детей из государственной школы из-за того, что в их классе учились трансгендерные ученики. Кроме того, мужчина рассказывал об участившихся беспорядках на улицах города, в котором он жил. Для трёх своих дочерей он хочет найти более традиционную и безопасную среду для воспитания, поэтому приехал в Россию.
Мать дочерей Джейсона Кэмпбелла является гражданкой РФ. В соответствии с законом девочки имеют право на упрощённый порядок оформления российского гражданства. Однако из-за того, что их мать страдает от психического расстройства, она не может подать заявление и помочь им с получением документов.
«Для моей жены трудно, даже невозможно подать такое заявление, потому что у неё диагностирована шизофрения, и она живет в психическом состоянии бреда, — объясняет Джейсон. — По решению суда Северной Каролины она должна была покинуть наш дом, так как представляла опасность для наших дочерей. Это была огромная потеря и горе для моей семьи, потому что мы её очень любим. Судья Северной Каролины вынес решение о её выдворении под угрозой привлечения меня к ответственности за риск для детей. К сожалению, в 2019 году мы развелись из-за того, что она отказалась лечиться от своей болезни».
Сейчас Кемпбеллы живут в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Маргарет, Мэри и Серафима на домашнем обучении, учат русский язык с репетитором. По словам главы семейства, им нравится жизнь в России, они начали заводить друзей и чувствуют себя здесь как дома. В середине февраля Джейсон планирует подать заявление на получение РВП по квоте. После получения документа — открыть собственную мастерскую по изготовлению икон при Свято-Троицком Даниловом монастыре.
Так как мать дочерей Джейсона не может помочь им с приобретением российского гражданства, в случае принятия законопроекта в сегодняшней редакции семье придётся ждать паспортов не менее восьми лет вместо двух-трёх лет в упрощённом порядке. В общем порядке иностранец из дальнего зарубежья, у которого нет связей с Россией (родственников, детей, образования), получает разрешение на временное проживание по квоте. Прожив год на основании РВП, оформляет вид на жительство и затем лишь через пять лет подаёт заявление на гражданство РФ.
«Представьте, что приезжает в Россию иностранный инвестор, который уже специалист с образованием. Он хочет здесь жить. Ему нужно или ребёнка заводить, или отучиться в российском вузе, иначе ему придётся ожидать выдачи российского паспорта не менее восьми лет. Для такой страны как Россия по меньшей мере странно оставить в качестве иммиграционной политики всего два варианта упрощённого порядка получения гражданства для жителей дальнего зарубежья. Мы посмотрели статистику российских университетов на предмет иностранцев, которые там обучаются. В основном это граждане СНГ. На ближайшее десятилетие миграционная политика будет выглядеть примерно так же, как и до этого: наши соотечественники, граждане СНГ и, собственно, всё», — объясняет юрист Тимур Беслангуров.
В начале года Министерство образования РФ опубликовало статистику, согласно которой за высшим образованием в Россию чаще всего приезжают студенты из Казахстана (61 тыс.), Узбекистана (48,7 тыс.) и Китая (32,6 тыс.). Далее следуют Туркменистан, Таджикистан, Индия, Египет, Белоруссия, Украина и Киргизия.
Не востребованы на практике
RT обратился в МВД с просьбой пояснить, по какой причине из закона «О гражданстве РФ» планируют убрать сразу три пункта, касающиеся упрощённой процедуры получения гражданства для жителей дальнего зарубежья.
Как сообщили в ведомстве, процедуру признания носителем русского языка не стали включать в новую редакцию закона, так как она была излишней для лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы РФ).
«Концепция законопроекта не предполагает предоставления гражданства РФ на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с Российской Федерацией», — пояснили в ведомстве.
В МВД также отметили, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ.
«Прежде всего, речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками — гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощённое приобретение гражданства РФ, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ», — сообщили в пресс-службе.
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