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Исключению Нуланд из стоп-листа РФ помогла ее смена деятельности – СМИ

12 октября 2021, 11:45  •  65 • Политика
Виктория Нуланд. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американский дипломат курирует важные для Москвы вопросы
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд стала первым столь высоким представителем администрации Джо Байдена, посетившим Москву. Ее визиту предшествовали долгие переговоры сторон, поскольку Нуланд уже несколько лет числилась в российском "черном списке". Но Москва согласилась снять запрет на въезд, поскольку изменились объективные обстоятельства.
Как пояснил "Известиям" высокопоставленный российский источник, Нуланд внесли в стоп-лист, когда она работала в негосударственной организации. Но сейчас она ее сфера деятельности изменилась: она официально занимает высокую должность в Госдепартаменте США и курирует важные для России вопросы.
"Нам надо с ней работать",
– указал источник в Москве.
Впрочем, как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, Нуланд вычеркнули из черного списка не просто так, а на паритетной основе, то есть взамен американцы пошли на уступки по россиянам. В частности, по информации "Известий", ограничения сняты с сотрудника Департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который из-за санкций США не имел возможности участвовать в мероприятиях по линии ООН.
Для американской стороны была важна именно кандидатура Нуланд. Во-первых, она хорошо знакома с тонкостями российско-украинских отношений, киевский майдан знает буквально изнутри, следовательно может вести с Москвой предметный разговор на эту тему. Во-вторых, в рамках нынешних обязанностей детально осведомлена по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Да и тот факт, что Нуланд знает русский язык, тоже делает ее хорошим переговорщиком для американцев. 
Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec
— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021
Визит Нуланд запланирован на 11-13 октября. По ее словам, главная тема – российско-американские отношения. Однако эксперты полагают, что у американского дипломата есть и негласная задача. 

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