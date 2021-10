Исключению Нуланд из стоп-листа РФ помогла ее смена деятельности – СМИ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд стала первым столь высоким представителем администрации Джо Байдена, посетившим Москву. Ее визиту предшествовали долгие переговоры сторон, поскольку Нуланд уже несколько лет числилась в российском "черном списке". Но Москва согласилась снять запрет на въезд, поскольку изменились объективные обстоятельства.

Как пояснил "Известиям" высокопоставленный российский источник, Нуланд внесли в стоп-лист, когда она работала в негосударственной организации. Но сейчас она ее сфера деятельности изменилась: она официально занимает высокую должность в Госдепартаменте США и курирует важные для России вопросы.

"Нам надо с ней работать",

– указал источник в Москве.

Впрочем, как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, Нуланд вычеркнули из черного списка не просто так, а на паритетной основе, то есть взамен американцы пошли на уступки по россиянам. В частности, по информации "Известий", ограничения сняты с сотрудника Департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который из-за санкций США не имел возможности участвовать в мероприятиях по линии ООН.

Для американской стороны была важна именно кандидатура Нуланд. Во-первых, она хорошо знакома с тонкостями российско-украинских отношений, киевский майдан знает буквально изнутри, следовательно может вести с Москвой предметный разговор на эту тему. Во-вторых, в рамках нынешних обязанностей детально осведомлена по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Да и тот факт, что Нуланд знает русский язык, тоже делает ее хорошим переговорщиком для американцев.

Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec