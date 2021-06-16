Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

Исключений для Байдена не будет. Путин всегда чёток в изложении "красных линий"

16 июня 2021, 11:00  •  140 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда чёток в изложении "красных линий", в том числе и при таких разговорах, как с американским коллегой Джо Байденом. Но обсудить ситуацию лидеры смогут и тет-а-тет, если захотят.
Сейчас по протоколу встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве расписана на три основных этапа переговоров: сначала вместе с лидерами на встрече будут главы внешнеполитических ведомств обеих стран, а после отдельно в два этапа запланированы переговоры в рамках делегаций.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала не исключил того, что Путин и Байден захотят что-то обсудить тет-а-тет. Официальный представитель Кремля заметил, что время беседы лидеров не ограничено.
В то же время Песков обратил внимание на то, что Путин всегда чёток в изложении "красных линий". И разговоры, подобные тому, что предстоят в Женеве с Байденом, - не исключение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 00:00
В разговоре Путина и Байдена не будет об этом речи: Названы две "сомнительные" темы
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
16 июня 2021, 07:20
Белый дом выдал поминутный график Байдена в день саммита. Интрига - в двух пунктах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
12 июня 2021, 09:45
Американцы что-то замышляют против России — важно их не спугнуть
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.