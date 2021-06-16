Исключений для Байдена не будет. Путин всегда чёток в изложении "красных линий"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда чёток в изложении "красных линий", в том числе и при таких разговорах, как с американским коллегой Джо Байденом. Но обсудить ситуацию лидеры смогут и тет-а-тет, если захотят.

Сейчас по протоколу встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве расписана на три основных этапа переговоров: сначала вместе с лидерами на встрече будут главы внешнеполитических ведомств обеих стран, а после отдельно в два этапа запланированы переговоры в рамках делегаций.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала не исключил того, что Путин и Байден захотят что-то обсудить тет-а-тет. Официальный представитель Кремля заметил, что время беседы лидеров не ограничено.

В то же время Песков обратил внимание на то, что Путин всегда чёток в изложении "красных линий". И разговоры, подобные тому, что предстоят в Женеве с Байденом, - не исключение.