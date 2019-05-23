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Исключат ли Турцию из НАТО, или Последнее китайское предупреждение США

23 мая 2019, 23:24  •  4 • В мире
США выдвинули «последний и окончательный» ультиматум своему союзнику по НАТО Турции, в котором угрожают суровыми санкциями. Если турки не откажутся от российских С-400
Автор:
Покровский Александр
Осталось несколько дней: по требованию американцев Турция до 3 июня должна отказаться от закупки в России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а вместо них купить у США американские ЗРК «Пэтриот».
Если Турция не покорится в этом вопросе, то она потеряет возможность закупать в США зенитно-ракетные комплексы американо-натовского стандарта, самолёты F-35 и, скорее всего, другое вооружение. Во всяком случае, к такому выводу заставляет прийти угроза Вашингтона наложить на Анкару санкции со стороны США и стран НАТО.
Права сюзерена
Можно пожать плечами: за этим ультиматумом стоит очевидный коммерческий расчёт Вашингтона не допустить саму возможность приобретения каким-либо из вассалов по НАТО русского оружия. Потому как за ним, русским оружием, – очевидные конкурентные преимущества. В американском военно-политическом истеблишменте очень хорошо запомнили тот шок, который испытали после распада Организации Варшавского договора. Тогда выяснилось, что даже второго сорта самолёты, танки и пушки советского производства, стоявшие на вооружении армий стран ОВД, сильно превосходят американские аналоги. А потому никаких закупок российского оружия быть не должно, хотя бы и для замены приканчивающих свой ресурс МиГ-29 новыми. Не говоря уже о более современных русских самолётах.
Закупки Кипром и Грецией комплексов С-300 стали подтверждающим это правило исключением. Эти ЗРК нужны были американцам для их изучения и отработки средств противодействия им. Не случайно против греческих С-300 тренировались не только все страны НАТО, но и Израиль.
Фото: ovbelov / Shutterstock.com
Но С-400 превосходит С-300 на голову. Если американские «Пэтриоты», пусть с грехом пополам, но могут сравниться со вторым, то первый ставит на них большой косой крест: американские комплексы не только сильно отстают по своим ТТХ, но, главное, не имеют даже технического потенциала приблизиться к российскому конкуренту. А потому, когда турки «Триумфы» получат, освоят и поймут всю широту их возможностей, то сначала им, а потом всему НАТО станет ясно, что американский «король» – голый. Да и это было бы ещё полбеды, будь верховный сюзерен Шварценеггером в его лучшие годы, которому нечего стесняться своей обнажённости. Разве что чёрно-зелёными полосами разрисоваться, чтобы женский визг неделями не растворялся в воздухе. Но с нынешней Америкой не тот случай. Нет, глазки-то отведут, уважая чувства суверена. Но и на «Пэтриоты» смотреть тоже не будут…
Положение Турции
Но с другой стороны, военный союз есть военный союз. В конце концов, даже ПВО не начинается и не заканчивается одним видом вооружений. С-400 – хорошо, но если нельзя будет их ближнее прикрытие обеспечить средствами ПВО ближнего действия, то польза от них в реальном бою довольно незначительна.
А на ПВО не закачивается оборона. Те же американцы грозят не только пресечь поставки F-35, но и не вернуть те деньги, которые были уже заплачены за них в предварительном порядке. А это ни много ни мало почти миллиард долларов. То есть они уже куплены! Но это явно не всё. Самолёт – только на вид гордый орёл в небе. На самом деле на земле его обслуживает целая инфраструктура, и немалая. Плюс общая инфраструктура военно-воздушной базы. Плюс инфраструктура обучения и подготовки пилотов и техников. Плюс общая инфраструктура вооружённых сил, куда указанные входят в качестве подсистем.
Потому, когда кто-то говорит, что ничего, мол, зато Турция закупит наши Су-57, – это разговоры для бедных. Врезать сопровождающую их систему в сложную, но стройную структуру армии натовского образца – отдельная смелая задача.
Фото: Roman Vukolov / Shutterstock.com
Ещё и потому смелая, что будет означать окончательный уход Турции, что называется, «на принцип». Причём в конце этого пути маячит выход из НАТО. Или – всё равно капитуляция, но с куда более разрушительной ценой. Ибо победитель вовсе не склонен будет оплачивать попытку рывка из принадлежащего ему стойла.
Выход из НАТО? Нет, увольте…
Но можно предположить и это: за свои пять или сколько-то там ещё миллиардов долларов, отданных России за С-400, Турция в конце гордого своего пути оказывается вне НАТО. Мыслимо ли это для Анкары?
Разумеется, нет. Она, конечно, производит своё оружие. И немало. И неплохое. Но без подпитки технологиями НАТО оно, во-первых, будет постепенно отставать, а во-вторых, будет развиваться вне системы. Что в конечном итоге окажется дороже и в целом трудозатратнее, нежели закупать именно системное оружие у Америки. Следовательно, после выхода из НАТО Турции так или иначе придётся переориентироваться на другой оружейный рынок. Что приводит её в объятия либо России, либо Китая. И в том и в другом случае Анкара лишается весьма чувствительной доли субъектности – даже той, которой обладает в качестве члена самого могучего военного блока на планете.
Далее одинокая Турция становится объектом притязаний более субъектных сил. Сиречь, тех же США – но теперь в качестве врага, России, Китая. И даже Саудовской Аравии, которая будет пользоваться отражённой субъектностью США. Таким образом, как ни парадоксально, но именно Турция внутри НАТО может претендовать на роль восстановителя древнего мусульманского Халифата (во главе с Эрдоганом, как ему видится). Одиночную Турцию с подобными претензиями просто высмеют. Гипотетический союз с Россией тут тоже не поможет: Москва будет последней, кто решится помочь Эрдогану возрождать Блистательную Порту.
Наконец, отношения с Москвой, несмотря на кажущееся согласие, опять же парадоксальным образом находятся в этом согласии потому, что Турция – член НАТО. Пусть конкретно сегодня, при нынешних лидерах отношения между странами будут самыми замечательными. Но от географии никуда не денешься. И Проливы остаются ключом к Чёрному морю, а значит, к южному подбрюшью России. И значит, Россия всегда будет оглядываться на них как на потенциальную опасность. И всегда будет желать эту опасность ликвидировать.
Мы-то, русские, пожалуй, были бы и не против. И Крест Святой над Святой Софией – достойная цель. Но туркам она, будем объективными, не очень близка.
А потому иллюзий питать не будем. А будем внимательно наблюдать, решится ли кто-либо из тяжущихся – Вашингтон или Анкара – поставить вопрос ребром: С-400 или НАТО…

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