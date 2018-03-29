«Исключаем национальные меры против Москвы»: Австрия заявила о давлении Британии в связи с высылкой дипломатов РФ

Великобритания пыталась оказать давление на Австрию, чтобы Вена приняла меры против России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила глава австрийского МИД Карин Кнайсль. По её словам, в Вене решили не высылать российских дипломатов не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога. Как отметила министр, Австрия также полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России.

Великобритания не раз пыталась оказать давление на власти Австрии, чтобы заставить пойти на ответные меры в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

Британский посол в Вене, по её словам, неоднократно пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за рядом других стран Европы выслали российских дипломатов. Однако Австрия отказалась от таких мер.

Кнайсль также ответила на критику бывшего австрийского представителя в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Австрию в «сжигании мостов» в отношениях с Западом.

«Мы ничего здесь не сжигаем. Мы, несомненно, страна Запада. Кто сомневается в этом, не знает, о чём говорит», — приводит слова австрийского министра Kronen Zeitung.

Дипломат напомнила, что Австрия вступила в Евросоюз в 1995 году как государство с нейтральным статусом.

«Австрия — нейтральная страна и видит себя в качестве строителя мостов между Востоком и Западом», — подчеркнула Кнайсль.

По её словам, Вена приняла решение не высылать российских дипломатов не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль

Reuters

«Для нас важно проводить такую дипломатию, которая позволяет оставаться в диалоге», — сказала глава МИД Австрии.

Как полагает Кнайсль, ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным.

«В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран-участниц. Там ведётся обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать дипломатическое присутствие (России. — RT), тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, будет совершенно невозможен», — констатировала министр.

Дипломат напомнила о разрыве дипломатических отношений между США и Ираном в 1980 году, что, по её мнению, привело лишь к негативным последствиям.

Австрия в роли посредника

Кнайсль также заявила, что Австрия полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России.

«Если всё будет указывать на то, что данный случай (отравление Скрипаля. — RT) относится к России, или выяснится, что она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы их исключаем», — подчеркнула глава МИД Австрии.

Она также сообщила о готовности Вены выступить в роли посредника по урегулированию конфликта между Великобританией и Россией в связи с делом Скрипаля.

Болгария ждёт от Турции компенсаций фракийским беженцам «Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях, то мы с удовольствием готовы к этому», — заявила дипломат.

При этом, как сказала Кнайсль, Австрия является контактным лицом для всех участников. Так, австрийский канцлер Себастьян Курц 30 июня отправится в Лондон и встретится с премьер-министром Терезой Мэй.

В то же время она напомнила, что Австрия с самого начала выразила солидарность с Великобританией по делу экс-разведчика.

«Я сделала это на встрече глав МИД ЕС, канцлер Себастьян Курц — на прошлой неделе на саммите ЕС. Мы поддержали решение Европейского союза отозвать посла ЕС из России. Во всех этих вопросах мы стоим на стороне британского правительства и шокированы, что такой инцидент мог случиться в Европе», — отметила глава внешнеполитического ведомства.

Разногласия в ЕС

Напомним, Австрия — одна из стран, которые не поддержали призыв Великобритании выслать российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

Отказались предпринимать серьёзные действия в отношении дипломатов РФ до окончательных выводов расследования также Бельгия, Болгария, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия, Словения и Турция.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна намерена выстраивать диалог между Западом и Востоком.

«Австрия поддерживает ясное заявление Европейского совета и решение об отзыве посла ЕС из Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов. Более того, мы намерены возводить мост между Востоком и Западом и держать открытыми каналы диалога с Россией», — написал он в своём Twitter.

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Reuters

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2018

Министр иностранных дел Карин Кнайсль тогда заявила, что Вена отказывается от каких-либо действий в отношении российских работников дипведомств до выяснения всех обстоятельств произошедшего в Солсбери.

Попытки Запада создать единый фронт против России провалились, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Очень приятно, что нашлись политики в Европе, которые оказались настолько смелыми, твёрдыми и последовательными, что отказались высылать российских дипломатов. Это касается не только Австрии, это касается Португалии, Бельгии, ещё ряда стран, которые не стали высылать дипломатов и не поддались истерии, которую развязала Великобритания, как мы все подозреваем, с подачи США. Вероятно, за последние 15-20 лет в Австрии появилась когорта политиков, которые могут выступать в защиту национальных и государственных интересов даже вне зависимости от общезападного контекста… Наличие в Европе таких политиков и стран говорит о том, что Западу не удалось сформировать единый фронт против России, не удалось принудить страны к исполнению долга по шельмованию России и акту дипломатической войны», — сказал он в беседе с RT.

Высылка дипломатов

27 марта США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также ряд стран ЕС (Венгрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) объявили о высылке российских дипломатов. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери. Наибольшее число сотрудников российской дипмиссии выслал Вашингтон.

Первыми объявили о высылке российских дипломатов сами власти Соединённого Королевства. ЕС, в свою очередь, отозвал для консультаций посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.

Офицер полиции у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Reuters

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, проживавшие в Великобритании, были отравлены 4 марта в британском Солсбери.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство.

В Москве отрицают обвинения Лондона и призывают предоставить результаты расследования.