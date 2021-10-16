Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / В России

«Исходя из жизненных обстоятельств»: 17 октября вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж

16 октября 2021, 01:25  •  82 • В России
В России с 17 октября вступит в силу приказ МВД, который регламентирует порядок вывоза детей за границу. Согласно документу, запрет на выезд может быть как общим, так и в конкретное государство. Также можно будет указать срок, который будет действовать запрет. Кроме того, появится возможность отозвать заявление во внесудебном порядке.
 
АГН «Москва» © Денис Гришкин
 

В России с 17 октября вступает в силу приказ МВД, регламентирующий порядок вывоза детей за границу.

«Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России», — сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России, который улучшает порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетних за пределы страны в сопровождении одного из родителей.

«Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России», — отметили в ведомстве.

Согласно закону, родителем может быть установлен как общий запрет на выезд за границу, так и в конкретное государство на определенный срок. В ведомстве отметили, что такой подход позволит родителям принимать решение «исходя из сложившихся жизненных обстоятельств».

Помимо этого, законный представитель, заявивший о запрете выезда ребёнка из России, сам сможет вывозить его за границу, но только в случае, если сам является гражданином России.

Кроме того, у родителей, подавших заявление о несогласии на выезд, появится возможность независимо от гражданства отозвать свое заявление во внесудебном порядке — для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство.

Подать заявление о несогласии на выезд также можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД.

Вместе с тем по прежнему остаётся в силе необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении ребёнка ограничения, а также о его снятии — уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания. Все спорные моменты разрешаются только в судебном порядке.

  • АГН «Москва»
  • © Гришкин Денис

«В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение играет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня», — рассказали в ведомстве.

При этом комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд остается прежним.

Закон об упрощённом порядке выезда детей за границу вступил в силу 12 июля. 

Как поясняли в Госдуме, по новому закону один из родителей или другой законный представитель тоже может выразить несогласие на выезд ребенка за пределы РФ, но оно «будет более гибким».

«Можно запретить поездку в одну страну, или ряд стран, или во все страны сразу, указать срок действия такого несогласия. Этот запрет проверяется при прохождении пограничного контроля», — сообщали в нижней палате.

В Госдуме подчёркивали, что запрет на выезд касается только других стран, а на поездки внутри России не действует.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, бывают ситуации, когда один из родителей является иностранным гражданином, и может увезти ребёнка, а мать с российским гражданством зачастую не может не только забрать его обратно, но и увидеть ребёнка.

«Потому что отец — гражданин иностранного государства не хочет ей предоставлять такую возможность», — отметила она.

Говоря об изъятии детей, Бессараб напомнила, что в разных государствах существуют различные ювенальные системы, и то, к чему в России не привыкли — действительность в других государствах.

«Когда детей изымают из семей по наветам буквально соседей, когда они попадают в приёмные семьи и так далее. Чтобы этого не происходило, были введены такие правила — когда один из родителей имеет основание предполагать, что ребёнка могут вывезти за границу, он может дать такой запрет», — пояснила она.

Ранее в беседе с RT Бессараб отмечала, что, чтобы не создавать проблемы добросовестным родителям с отпуском, отдыхом детей, и с их обучением, в МВД решили изменить порядок подачи заявлений.

«Это позволит сэкономить семейный бюджет, в том числе на оформлении соответствующих нотариальных доверенностей», — подчеркнула она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





82
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 11:25
«Теперь она боится за себя и своих близких»: как москвичка борется за доставшиеся ей в наследство 300 млн рублей
15 октября 2021, 20:45
«В рамках международных правил»: российский корабль не допустил нарушения госграницы эсминцем США Chafee
15 октября 2021, 19:35
«Нужно пройти семь кругов ада»: почему многим пациентам с деменцией отказываются оформлять инвалидность
15 октября 2021, 13:10
«Ситуация близка к критической»: в России обновлены антирекорды по числу заболевших и летальных исходов из-за COVID-19
15 октября 2021, 19:00
«Понимать, что такое Россия»: Путин заявил, что трудовые мигранты должны «как минимум знать русский язык»
15 октября 2021, 14:55
«Важнейшее мероприятие общенационального значения»: в России стартовала перепись населения
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 23:10
В ООН одёрнули Украину после внесения в базу "Миротворца" 12-летней девочки
15 октября 2021, 23:10
Саакашвили освободят "при любом раскладе" - эксперт
15 октября 2021, 23:10
В рядах иноагентов пополнение: Минюст добавил в список "Росбалт" и Republic
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.