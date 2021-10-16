«Исходя из жизненных обстоятельств»: 17 октября вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж

В России с 17 октября вступит в силу приказ МВД, который регламентирует порядок вывоза детей за границу. Согласно документу, запрет на выезд может быть как общим, так и в конкретное государство. Также можно будет указать срок, который будет действовать запрет. Кроме того, появится возможность отозвать заявление во внесудебном порядке.

В России с 17 октября вступает в силу приказ МВД, регламентирующий порядок вывоза детей за границу.

«Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России», — сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России, который улучшает порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетних за пределы страны в сопровождении одного из родителей.

«Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России», — отметили в ведомстве.

Согласно закону, родителем может быть установлен как общий запрет на выезд за границу, так и в конкретное государство на определенный срок. В ведомстве отметили, что такой подход позволит родителям принимать решение «исходя из сложившихся жизненных обстоятельств».

Помимо этого, законный представитель, заявивший о запрете выезда ребёнка из России, сам сможет вывозить его за границу, но только в случае, если сам является гражданином России.

Кроме того, у родителей, подавших заявление о несогласии на выезд, появится возможность независимо от гражданства отозвать свое заявление во внесудебном порядке — для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство.

Подать заявление о несогласии на выезд также можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД.

Вместе с тем по прежнему остаётся в силе необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении ребёнка ограничения, а также о его снятии — уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания. Все спорные моменты разрешаются только в судебном порядке.

АГН «Москва»

© Гришкин Денис

«В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение играет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня», — рассказали в ведомстве.

При этом комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд остается прежним.

Закон об упрощённом порядке выезда детей за границу вступил в силу 12 июля.

Как поясняли в Госдуме, по новому закону один из родителей или другой законный представитель тоже может выразить несогласие на выезд ребенка за пределы РФ, но оно «будет более гибким».

«Можно запретить поездку в одну страну, или ряд стран, или во все страны сразу, указать срок действия такого несогласия. Этот запрет проверяется при прохождении пограничного контроля», — сообщали в нижней палате.

В Госдуме подчёркивали, что запрет на выезд касается только других стран, а на поездки внутри России не действует.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, бывают ситуации, когда один из родителей является иностранным гражданином, и может увезти ребёнка, а мать с российским гражданством зачастую не может не только забрать его обратно, но и увидеть ребёнка.

«Потому что отец — гражданин иностранного государства не хочет ей предоставлять такую возможность», — отметила она.

Говоря об изъятии детей, Бессараб напомнила, что в разных государствах существуют различные ювенальные системы, и то, к чему в России не привыкли — действительность в других государствах.

«Когда детей изымают из семей по наветам буквально соседей, когда они попадают в приёмные семьи и так далее. Чтобы этого не происходило, были введены такие правила — когда один из родителей имеет основание предполагать, что ребёнка могут вывезти за границу, он может дать такой запрет», — пояснила она.

Ранее в беседе с RT Бессараб отмечала, что, чтобы не создавать проблемы добросовестным родителям с отпуском, отдыхом детей, и с их обучением, в МВД решили изменить порядок подачи заявлений.

«Это позволит сэкономить семейный бюджет, в том числе на оформлении соответствующих нотариальных доверенностей», — подчеркнула она.