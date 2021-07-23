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«Исходя из состояния системы»: в «Газпроме» заявили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2024 года
23 июля 2021, 00:15 • 140 • В мире
«Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину после 2024 года, исходя из целесообразности и техсостояния украинской ГТС, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, российская сторона готова и увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях. Ранее в Кремле указали, что в сделке США и ФРГ по «Северному потоку — 2» отсутствует посыл к Киеву по поводу обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения транзита. Ранее Берлин в рамках сделки с Вашингтоном обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.
Reuters © Gleb Garanich
«Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы этой страны. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Он также назвал «полностью обоснованным» участие немецких партнёров в переговорном процессе, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.
Говоря о трансбалтийском газопроводе «Северный поток — 2», Алексей Миллер указал, что этот проект обеспечит европейских потребителей более дешёвым газом за счёт более короткого маршрута поставки.
«Газпром» всегда подходил к «Северному потоку — 2» как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надёжность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счёт более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — пояснил глава «Газпрома».
Вдобавок «Северный поток — 2» больше соответствует современным экологическим требованиям, чем транзитный маршрут через Украину. В частности, выбросы углекислого газа через газопровод в 5,6 раза меньше, чем через украинский маршрут. Причина — меньшее число компрессорных станций.
Накануне США и ФРГ объявили о сделке по «Северному потоку — 2». В рамках соглашения Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, тогда как Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года (в конце 2019-го Россия и Украина заключили соглашение о транзите газа сроком на пять лет). При этом американские власти по-прежнему намерены принимать меры, если Россия якобы будет использовать вопрос энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и совершать агрессивные действия в отношении Украины.
Как указал посол России в США Анатолий Антонов, Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве «орудия политического давления» и не пыталась этим решить какие-либо узкоконъюнктурные цели: «Любые обвинения на этот счёт отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию».
«Россия всегда была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счёт никто назвать не сможет», — заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что вопрос продления транзита российского газа через Украину после 2024 года завязан исключительно на экономическую целесообразность и рентабельность.
В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заметила, что позиция Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2», в частности, о транзите российского газа через Украину, немного расходится с используемыми ими постулатами «о суверенитете государства, о суверенитете его промышленности, отраслей, о суверенитете принятия решения в стратегических для каждого государства отраслях».
При этом она добавила, что у России никогда и не было намерений не поставлять газ на Украину и через территорию этой страны, подобные решения принимали в Киеве.
«Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер и является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Она также подчеркнула, что американо-немецкое заявление продемонстрировало, кто и как будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины.
Стоит заметить, что решение США и ФРГ не нашло поддержку в Киеве, а также в Варшаве и Вильнюсе.
Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сделка двух стран не решает вопрос энергетической безопасности страны. Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий констатировал эгоистичную позицию США.
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