«Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки»: Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, с 7 февраля должны вернуться к очному формату обучения. Об этом говорится в приказе главы министерства Валерия Фалькова. Остальным вузам также рекомендовано вернуть очные занятия. При этом учебные заведения обязаны соблюдать меры безопасности, в числе которых контроль температуры у студентов и преподавателей, соблюдение масочного режима и недопуск лиц с признаками инфекционных заболеваний.

С 7 февраля все вузы, подведомственные Министерству науки и высшего образования, должны вернуться к очному формату обучения. Об этом говорится в приказе главы Минобрнауки Валерия Фалькова. При этом вузам, не находящимся в подчинении министерства, также рекомендовано вернуться к очным занятиям, основываясь на эпидемической ситуации.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ», — говорится в документе.

При этом в вузах должны быть реализованы профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Среди них — соблюдение масочного режима, санитарная обработка помещений, проверка контроля температуры.

Минобрнауки перевело высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 6 февраля. При этом региональным вузам было рекомендовано поступить аналогичным образом.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 19 239 новых случаев заболевания COVID-19. Также были выписаны 26 204 пациента, 534 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В предшествовавшие этому два дня показатель составил 19 138 и 17 741.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 3 813 048. Выздоровели 3 255 462 человека (85,38%), скончались 72 185 пациентов (1,89%).

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Московской области (1044).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 101,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 643 тыс. человек.

Как сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова, на данный момент российские учёные выявили, что на территории страны циркулирует свыше 1,4 тыс. штаммов коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день наши учёные обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм», — сказала она в эфире Первого канала.

Также Попова накануне сообщила, что в 2021 году есть вероятность отказа от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. По её словам, чтобы взять ситуацию с COVID-19 под контроль, необходимо привить не менее 60% взрослого населения страны, за исключением тех, кто уже перенёс это заболевание. При этом антитела к COVID-19 уже есть у 20—25% россиян, которые им переболели.

Вдобавок накануне стало известно, что в России прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» сделали уже более 2 млн человек. Как заметила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова, эффективность препарата в плане гуморального ответа превышает 98%, а по клеточному иммунитету стремится к 100%. По её словам, высокая безопасность вакцины подтверждена — не было зарегистрировано ни одного серьёзного побочного явления и ни одной смерти.

11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа (повторно — через 21 день после первой инъекции).

На данный момент заявление о регистрации «Спутника V» рассматривается Европейским агентством лекарственных средств (EMA), подконтрольного Евросоюзу, а также Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Африке

При этом во Всемирной организации здравоохранения указали на быстрый рост темпов распространения коронавирусной инфекции во всё большем числе стран Африки. Так, за период с 29 декабря по 25 января количество новых заболевших COVID-19 выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

«Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм (заболеваемости) и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений», — заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Reuters

© Siphiwe Sibeko

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 101,4 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди стран Африканского континента больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Африке — 1,437 млн. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, в ЮАР скончались свыше 43 тыс. человек.

Лидируют в мире по числу заболевших и летальных исходов: США (25,7 млн и 433 тыс.), Индия (10,7 млн и 154 тыс.) и Бразилия (9 млн и 221 тыс.).