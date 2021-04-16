«Исходя из их нужд»: почему Вашингтон заявил о намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву

США планируют и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и направлять своих военных инструкторов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также призвал РФ «прекратить свои провокации». Ранее Пентагон подтвердил, что Киев получит запланированную американским оборонным бюджетом на 2021 год военную помощь в размере $125 млн. По мнению экспертов, такие меры Вашингтона призваны «дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины, создать очаг напряжённости у российских границ». При этом аналитики подчёркивают, что Белый дом намерен лишь «наблюдать со стороны» за внутриукраинским конфликтом.

США намерены продолжить поставки Украине некоторых видов вооружений и отправку своих военных инструкторов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с американским госсекретарём Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы оказывали Украине определённую материальную поддержку в прошлом и будем стремиться это делать в дальнейшем», — заявил американский министр.

Остин напомнил, что материальная помощь Украине со стороны США ранее включала поставки «нелетальных материальных средств и определённых вооружений», а также отправку военных инструкторов.

«И (Соединённые Штаты. — RT) намерены продолжать оказывать такую же поддержку в дальнейшем, исходя из их (украинских властей. — RT) нужд», — подчеркнул глава Пентагона.

Остин также повторил озвученную ранее позицию США об «обеспокоенности» наращиванием российских сил у границы с Украиной.

«Мы по-прежнему обеспокоены наблюдаемой ситуацией и продолжаем очень внимательно следить за этой деятельностью и консультироваться с нашими партнёрами... Мы призываем Россию прекратить свои провокации и внести больше прозрачности в отношении этой недавней деятельности», — сказал министр обороны США.

Напомним, в начале марта Пентагон подтвердил, что Киев получит запланированную американским оборонным бюджетом на 2021 год военную помощь в размере $125 млн.

«Министерство обороны США сообщает о предоставлении нового пакета помощи на сумму $125 млн в рамках Инициативы по помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включающего подготовку, оборудование и консультативную поддержку для сил Украины, с тем чтобы помочь им в деле сохранения территориальной целостности страны, защиты её границ и улучшения операционной совместимости с НАТО», — говорилось в сообщении американского Минобороны.

В связи с этим полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия на юго-востоке страны политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств «выглядит странно».

«Те политики, прежде всего, представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта», — сказал Грызлов журналистам, отметив, что недопустимость такого сценария зафиксирована в Минских соглашениях.

F-15 ВВС США во время совместных учений на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что президенту США Джо Байдену «необходимо делать больше», чтобы сдержать РФ и помочь урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, Киеву необходимо больше оружия, финансовых средств на ведение боевых действий и больше поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс.

«Если они (США. — RT) видят Украину в НАТО, то пусть заявляют об этом прямо и подкрепляют делом, а не словами», — потребовал Зеленский.

На фоне обострения

В последнее время Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями о своей «озабоченности» передислокацией военных России. Во время брифинга 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона испытывает всё большую обеспокоенность «недавним ростом проявлений российской агрессии на востоке Украины, в том числе перемещением российских войск» к её границе.

«Сейчас на российско-украинской границе больше российских военных, чем когда-либо за весь период с 2014 года», — считает она.

В Кремле ответили на эти обвинения, подчеркнув, что оценки Вашингтона нередко бывают субъективными и противоречащими «реальному положению дел». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перемещение российских войск по территории РФ не представляет угрозы для других государств. Он отметил, что Москва лишь предпринимает усилия для обеспечения безопасности государства.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал Песков в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1».

Озабоченность передвижением военных РФ высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC News. По его словам, Вашингтон обеспокоен действиями российской стороны на границе с Украиной, и если Россия будет «и дальше вести себя агрессивно и необдуманно», тогда ей «придётся за это заплатить». При этом Блинкен подчеркнул, что президент Соединённых Штатов Джо Байден «ясно дал понять», что Москву «ждут последствия».

На слова американского госсекретаря отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не считает, что в нынешней ситуации «применима такая терминология: «цена», «расплата», и что Россия продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса.

«Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше», — заявил Рябков.

В свою очередь, глава ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде выразил обеспокоенность из-за наблюдающейся на юго-востоке Украины эскалации конфликта, вызванной «переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска».

Владимир Зеленский во время посещения Донбасса

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В официальном заявлении МИД РФ также отмечается, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность в «урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».

«Создать очаг напряжённости»

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, было ожидаемо, что «такой ястреб как Байден» будет выступать за дальнейшее оказание военно-политической и экономической помощи Украине. Такие меры, особенно в период обострения ситуации в Донбассе, призваны «создать ещё более опасную обстановку», полагает эксперт.

«На это и рассчитывает Вашингтон, когда принимает решение о выделении очередной суммы денег или поставках вооружения. Задача США — дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины, создать очаг напряжённости у российских границ. Украинский вопрос — это своего рода инструмент эскалации напряжённости и сдерживания России», — заявил аналитик.

Кроме того, американская сторона хочет продемонстрировать Европе, что у той есть лишь один путь — усиление взаимодействия с США, добавил Блохин.

«В то время как Россию Белый дом превращает во враждебную силу, якобы пытающуюся подорвать демократические устои Запада», — сказал эксперт.

При этом руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что Пентагон «достаточно жёстко очертил пределы американской помощи Украине в нынешних условиях».

«Эта поддержка сводится к очень ограниченным по размерам и уровню поставкам вооружений. Очевидно, что это тот предел, на который Киеву придётся рассчитывать в обозримой перспективе. Заявление Остина вызовет у украинской власти серьёзное разочарование», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Что касается «обеспокоенности» США наращиванием российских сил у границы с Украиной, о которой в очередной раз заявила американская сторона, «этот вопрос вообще не должен обсуждаться американскими властями», считает Блохин.

«Поскольку это суверенное право России — размещать на своей территории собственные войска там, где это кажется ей необходимым. Передвижение военных внутри РФ вообще не должно никого волновать. Москва же не предъявляет претензии Вашингтону за то, что он перемещает войска по территории США. Эти критические замечания Белого дома — часть политики вмешательства в дела России, они призваны обосновать мнимую враждебность РФ», — подчеркнул эксперт.

На фоне всех этих антироссийских заявлений Вашингтона Украина «продолжит выслуживаться перед Соединёнными Штатами в ожидании финансовых траншей, эскалируя обстановку в Донбассе», считает Блохин.

«Однако американцы не будут прямо вмешиваться во внутриукраинский конфликт. Их роль ограничится предоставлением военной и финансовой помощи», — добавил он.

Здание Пентагона

Reuters

© Carlos Barria/File

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Батюк. Эксперт считает, что Соединённые Штаты не станут вмешиваться в ситуацию, а «предпочтут наблюдать за конфликтом со стороны».