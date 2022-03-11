Исходные данные: Путин одобрил идею о внешнем управлении в иностранном бизнесе

Россия не собирается закрываться от внешнего мира и готова работать со всеми зарубежными партнерами. Об этом Владимир Путин заявил 10 марта на совещании с правительством. Тем не менее президент поддержал идею введения внешнего управления для покидающих РФ компаний в нынешних условиях . Также российские власти готовы ввести госрегулирование цен на социально значимые товары в случае их необоснованного роста. Между тем глава РФ призвал кабмин уделять должное внимание поддержке семей с детьми и не допускать появления новых обманутых дольщиков. Кроме того, президент рассказал о выполнении всех обязательств Россией по поставкам энергоресурсов в Европу и обсудил с коллегами ситуацию вокруг беженцев из Донбасса .

Решительные меры

На фоне санкционного давления в России функционирует правительственный штаб, координирующий работу всех ведомств, напомнил в начале совещания с президентом премьер-министр Михаил Мишустин. Власти уже подготовили около 20 законопроектов и необходимых для их реализации правительственных актов . Одна из основных задач — защита внутреннего рынка.

Беспокойство граждан вызывает прекращение работы иностранных компаний в России. Однако, как подчеркнул председатель правительства, большинство предприятий заявляет лишь о временной остановке деятельности с сохранением рабочих мест и заработной платы . Кабмин будет внимательно следить за ситуацией. В случае полной остановки работы зарубежных предприятий без весомых причин правительство намерено принимать решительные меры .

— Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию , — заявил глава кабмина. — Она будет определять дальнейшую судьбу предприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент с этим предложением согласился, подчеркнув, что Россия заинтересована в сотрудничестве и открыта для других стран .

— Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят, — сказал Владимир Путин.

Однако в отношении тех, кто собирается закрывать свое производство, нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для «российских поставщиков каких-то комплектующих материалов».

— Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет . Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно, — сказал он.

РФ впервые сталкивается с такой массовой приостановкой деятельности компаний, тем более когда пауза в действительности обоснована исключительно политическими моментами, сказал «Известиям» управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков. В такой ситуации у правительства может возникнуть много вопросов, например, что будет с сотрудниками такого предприятия, как бизнес будет платить налоги. Судя по всему, власти пытаются решить часть именно этих проблем.

Поэтому сейчас предлагают использовать внешнее управление — одну из процедур банкротства, после которой компания может продолжить свою деятельность, отметил эксперт. Внешнее управление предполагает, что будет составлен план работы: какой у предприятия объем имущества, задолженность (в том числе и по зарплате), появится порядок по продаже активов, если это понадобится. То есть фактически правительство пытается возобновить деятельность компаний, которые заявили, что пока притормозят ее .

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Но законопроект, который прояснит все тонкости ввода ускоренного внешнего управления в этой ситуации, еще не обнародовали. Поэтому сложно сказать, как будут решены возможные процедурные и правовые нюансы (использование международных патентов, интеллектуальной собственности и так далее). Также пока неясно, как будет работать бизнес, если товар или детали не станут поступать из-за рубежа, когда у предприятия закончатся запасы, отметил специалист.

Подконтрольные цены

Санкционную политику Запада глава Минфина Антон Силуанов назвал экономической войной, а заморозку резервов страны за рубежом — дефолтом по обязательствам перед Россией . Однако кабмин принимает все усилия для обеспечения бесперебойной работы финансовой системы. Все социальные обязательства, по данным министра, выполняются, а ситуация в бюджетной сфере находится под контролем — несмотря на ожидаемое снижение ненефтегазовых доходов.

— Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям , и в конце концов всё это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета, — сказал Владимир Путин.

Позиция зарубежных партнеров привела к существенному подорожанию импортных продуктов, признал руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Торговые сети сформировали достаточный запас большинства социально значимых товаров, однако могут быть отдельные паузы в поставках.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В министерстве рассчитывают, что все участники рынка будут сдерживать цены. Однако при необоснованном росте стоимости социально значимых товаров власти готовы применять механизм госрегулирования цен , предупредил Денис Мантуров.

Список социально значимых товаров появился в России еще в 2010 году. Правительство определило его для того, чтобы иметь возможность регулировать стоимость такой продукции в случае необходимости. В перечень вошло 24 наименования основных продуктов: хлеб, пшеничная мука, молоко, яйца, соль, сахар, курица и так далее.

Сейчас регуляторы на разных уровнях отслеживают их стоимость — у производителей и торговых сетей. Если в течение 60 дней такие продукты подорожают в рознице на 10% и более, чем в одном регионе, то власти могут ограничить их цену. Предельно допустимая стоимость продукта будет действовать 90 дней.

Энергетическая нестабильность

На совещании также обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке, который сейчас оказался в турбулентном состоянии. Владимир Путин подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. При этом даже газотранспортная система Украины сейчас на 100% загружена по российским контрактам , заметил глава РФ. По его словам, Запад в настоящий момент пытается свалить на РФ вину за повышение цен на энергоносители в мире.

— Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем: они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и в общем указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них, — подчеркнул он. — Это всё очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Ранее Еврокомиссия представила проект плана ускоренного отказа от российских энергоносителей, который должен, в частности, позволить снизить потребности ЕС в газе из России на 2/3 до конца 2022 года. К слову, в прошлом году 45% импорта газа в Евросоюз пришлось именно на РФ. Также на Россию приходится окало 25% импорта нефти и 45% угля в Европу.

— Россия крупный, но не единственный поставщик энергоресурсов в ЕС. Если идти по пути закрытия промышленных предприятий на фоне роста цен на энергоресурсы, то населению ЕС хватит ресурсов, чтобы перезимовать, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — Жители ЕС без отопления не останутся. Но возможна остановка промышленных предприятий.

По словам эксперта, цена на газ может быть любой, поскольку основные объемы СПГ законтрактованы на несколько лет вперед. Артем Тузов напомнил, что от угля и атома ЕС отказывается добровольно, а ветер и солнце — нестабильные источники энергии.

— Россия потеряет деньги, а ЕС — промышленность. Краткосрочно РФ потеряет больше, а долгосрочно в проигрыше ЕС , — заявил он «Известиям».

На фоне украинского кризиса полный запрет на импорт всех энергоносителей из России уже ввели США.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Социальное направление

Между тем на совещании обсуждалась и социальная повестка. В частности, Владимир Путин потребовал завершить до конца всё начатое строительство и не допустить появления новых обманутых дольщиков . По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в РФ не была сокращена ни одна льготная программа ипотеки, несмотря на рост ключевой ставки.

Владимир Путин также поручил правительству уделять должное внимание поддержке семей с детьми . Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заверил, что своевременность перечисления средств находится на контроле.

Кроме того, президент поблагодарил всех россиян, которые в настоящий момент помогают эвакуированным из Донбасса. По словам и.о. главы МЧС Александра Чуприяна, с начала эвакуационных мероприятий через восемь пунктов пропуска на территорию РФ прибыло более 213 тыс. человек, в том числе около 50 тыс. детей. Большинство вынужденных переселенцев остановились у своих родственников или знакомых. В пунктах временного размещения находится 18 тыс. человек.

Над материалом работали Афанасий Лавриненко, Валерия Ширяева, Евгения Перцева, Валерий Воронов