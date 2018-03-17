Исход из Восточной Гуты: Более 30 тысяч граждан Сирии оставили опасный регион

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За субботу 17 марта 2018 года более 30 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту через созданный в Хаммурии гуманитарный коридор.

За сегодняшний день уже более 30 тысяч человек - мирных граждан Сирийской Арабской Республики (САР) - вышло из Восточной Гуты. Эвакуация сирийцев из зоны боев между правительственными войсками и окопавшимися в пригороде Дамаска террористами стала возможной благодаря гуманитарному коридору, созданному при активном содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон.

По словам главы Центра генерал-майора Владимира Золотухина, данный коридор имеет пропускную способность 3 тысячи человек в час. Несмотря на то, что им уже воспользовались тысячи сирийских граждан, поток людей не останавливается.

"К настоящему моменту вышло более 30 тысяч человек, люди продолжают выходить", - отметил генерал.

Министерство обороны России ведет прямую интернет-трансляцию с различных пунктов выхода мирного населения в Восточной Гуте. Также ведется трансляция с видеокамеры, установленной на борту беспилотного летательного аппарата, парящего в небе над южной частью оазиса.