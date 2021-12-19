Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии

Министерство обороны рассекретило детали спецоперации в Сирии с применением новейшего русского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Исход боя решили две секунды.

Известного в Сирии боевика называли снайпер TOW. В апреле 2020 года он обстрелял конвой САР (Сирийской Арабской Республики), а также уничтожил два грузовых автомобиля.

Была проведена авиаразведка, в ходе которой обнаружился расчёт противотанкового ракетного комплекса. Им и руководил боевик.

Как рассказал боец Сил специальных операций России, было принято решение ликвидировать боевиков. Для этого использовали "Ланцет".

"Расчёт боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса", - рассказал военнослужащий в эфире телеканала "Россия-1". В программе были также показаны кадры спецоперации, предоставленные Минобороны.

Эти две секунды и решили исход боя. Боец спецназа отметил, что за это эти мгновения боевики, разумеется, на безопасное расстояние удалиться не успели. Они были поражены осколками.

В тот же день при помощи "Ланцета" был уничтожен полевой командир, под чьим командованием находилась группа боевиков с противотанковыми комплексами.