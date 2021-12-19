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Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии

19 декабря 2021, 20:55  •  46 • Политика
Министерство обороны рассекретило детали спецоперации в Сирии с применением новейшего русского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Исход боя решили две секунды.
Известного в Сирии боевика называли снайпер TOW. В апреле 2020 года он обстрелял конвой САР (Сирийской Арабской Республики), а также уничтожил два грузовых автомобиля.
Была проведена авиаразведка, в ходе которой обнаружился расчёт противотанкового ракетного комплекса. Им и руководил боевик.
Как рассказал боец Сил специальных операций России, было принято решение ликвидировать боевиков. Для этого использовали "Ланцет".
"Расчёт боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса", - рассказал военнослужащий в эфире телеканала "Россия-1". В программе были также показаны кадры спецоперации, предоставленные Минобороны.
Эти две секунды и решили исход боя. Боец спецназа отметил, что за это эти мгновения боевики, разумеется, на безопасное расстояние удалиться не успели. Они были поражены осколками.
В тот же день при помощи "Ланцета" был уничтожен полевой командир, под чьим командованием находилась группа боевиков с противотанковыми комплексами.

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