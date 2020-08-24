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Исказили: Песков потребовал от журналистов передавать правду о Белоруссии

24 августа 2020, 15:05  •  25 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию в Республике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появление главы Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в Минске. В Кремле подчеркнули, что Москва не вмешивается во внутренние дела соседней страны.
В понедельник, 24 августа, Пескову пришлось несколько раз одергивать журналистов, пытающихся добиться от него оценочных комментариев по поводу событий в Белоруссии и цепляющихся к словам. По подсчетам "Царьграда", официальный представитель Кремля, по меньшей мере, пять раз осаживал работников СМИ.
"Вы же исказили мои слова", – жестко указал он.
В частности, некоторые журналисты пытались добиться от пресс-секретаря Путина подтверждения, что Лукашенко является приемлемой для Кремля политической фигурой. Так, после слов Пескова о том, что России больше импонируют белорусские политики, настроенные на продолжение союзнических отношений Москвы и Минска, у него уточнили, что речь "проще говоря" идет о Лукашенко.
"Проще говорить не нужно, нужно говорить как есть", – ответил Песков.
При этом он отметил, что позиция белорусской оппозиции по разным аспектам так быстро меняется, что в Москве пока не берутся ее оценивать, передает РИА "Новости".
Накануне в интернете появились кадры, как Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках вместе с сыном Николаем прилетел в минскую резиденцию и пообщался с силовиками. Это вызвало шквал насмешек пользователей.

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