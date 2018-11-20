«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе

Американские эксперты советуют Украине прекратить поставки воды и электричества в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко. Он пояснил, что в таком случае в регионе «сложится революционная ситуация». В Госдуме отметили, что подобные заявления свидетельствуют о влиянии Вашингтона на политику Киева. Эксперты подчёркивают, что ранее украинские власти уже объявили блокаду Донбасса, однако это не привело к протестам и смене власти в Донецке и Луганске. Вместе с тем подобная риторика может быть связана с приближающимися на Украине выборами президента, считают политологи.

Американские эксперты советуют украинским властям прекратить поставки электричества и воды в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко — бывший замначальника Генштаба Украины.

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу, никого и ничего не пускать: ни людей, ни товары. Ничего, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — сказал он в эфире «Обозревателя».

Кроме того, украинское командование устраивает постановочные артиллерийские обстрелы, задача которых — обвинить самопровозглашённые республики в нарушении режима прекращения огня «в преддверии минской встречи». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР полковник Андрей Марочко.

«В указанных регионах в настоящее время работают представители различных украинских СМИ, и для подготовки «красивой картинки» и показа её украинской аудитории Вооружённые силы Украины ведут постановочные обстрелы», — сказал он.

Украинская сторона предпочитает действовать с помощью таких методов, как провокации и так называемые колющие удары, поскольку на данный момент в регионе сложился паритет сил, отметил в беседе с RT политолог Олег Матвейчев, профессор НИУ ВШЭ.

«Они знают график передвижения наблюдателей ОБСЕ и других. Под этот график подстраиваются, делают провокационные выстрелы, ждут ответа, записывают на видео. Это обычная гибридная информационная война… С точки зрения наступления (ВСУ. — RT) силы равные. Поэтому украинская сторона и не атакует, а применяет метод колющих ударов», — сказал политолог.

Заявление Романенко можно считать формальным признанием того, что за украинскими властями стоят США, убеждён заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володацкий.

«Сегодня можно считать открытой информацией то, что за спиной (президента Украины Петра. — RT) Порошенко стоят Соединённые Штаты. Америка видит, что не получается жёстко столкнуть Россию и Украину, и её действия похожи на последний крик утопающего», — сказал он в беседе с RT.

Заявления Романенко несостоятельны и безответственны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, США пытаются вмешаться во внутренние дела Украины вместо принуждения Киева к выполнению Минских соглашений.

«Конечно, это несостоятельное заявление, не имеющее под собой никакой основы для его реализации, потому что народ, проживающий на юго-востоке Украины, способен противостоять любой агрессии. И борьба против собственного народа заранее обречена на провал», — цитирует Швыткина РИА Новости.

При этом существует вероятность, что американская сторона действительно предлагала такой сценарий, отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Действия США всегда были одной из тактик ведения войн. Можно верить словам украинского экс-заместителя начальника Генштаба. Другое дело, что выдавать желаемое за действительное совершенно не означает, что такой план Украины удастся», — подчеркнул он.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Создала бы революционную ситуацию, если бы могла»

Напомним, что с 15 марта 2017 года со стороны Украины уже действует транспортная блокада ДНР и ЛНР. Эта инициатива украинского президента Петр Порошенко была поддержана Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Несмотря на блокаду, в самопровозглашённых республиках не возникло протестных настроений. Революционные настроения не появятся и в случае прекращения поставок воды и электричества со стороны Украины, убеждён Синельников-Оришак.

«Они получают искажённую информацию о реальной ситуации и значительно преувеличивают те настроения, которые могли бы им помочь. В самом плане нет ничего хитрого. Украина с удовольствием создала бы революционную ситуацию, если бы могла», — отметил он.

При этом сама Украина зависит от инфраструктуры, размещённой на территориях ДНР и ЛНР, подчеркнул Матвейчев.

«Это налоги, поставки угля, газовые и электрические системы. Вредить можно, но всё равно это нанесёт урон и украинской стороне тоже. У них уже нет возможностей сделать плохо в одностороннем порядке. Это просто угроза, хотя и не исключает мелких провокационных акций», — сказал эксперт.

По мнению Матвейчева, можно ожидать провокации и в этом году, так как это даст Порошенко повод объявить чрезвычайное положение и не проводить президентские выборы в марте. «Ради личной власти он может пойти и на такой силовой вариант», — убеждён эксперт.

Возможную связь между провокациями и заявлениями о прекращении поставок воды и электроэнергии отметил и политолог Александр Асафов.

«У Порошенко в предвыборной кампании есть три столпа: армия, язык и вера. С языком закон принят, с верой пока не очень получается. Поэтому надо выпятить третью составляющую — проведение многочисленных учений и предоставление трибуны таким парадоксальным спикерам», — резюмировал политолог.