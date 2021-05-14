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Искажение слов Пескова о Донбассе: непрофессионализм или диверсия?
14 мая 2021, 10:55 • 167 • Политика
Соавтор биографии президента России Владимира Путина Александр Коробко обратил внимание на искажение слов, сказанных пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым по поводу Донбасса. Эксперт предположил, что в данном случае речь идёт либо о непрофессионализме, либо о диверсии.
В соцсетях, в мессенджерах, в ДНР и в России жители и друзья Донбасса пересылают друг другу материал с пугающим заголовком: "Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России". На самом деле, говорит журналист и продюсер Александр Коробко, соавтор биографии президента России Владимира Путина, - ничего подобного.
Эксперт уверен: "Путин никогда не бросит Донбасс на войне".
Коробко поясняет, что к Донбассу такая политика неприменима и Россией не практикуется. Именно это, как предположил биограф Путина, и имел в виду Дмитрий Песков.
Собеседник Царьграда, высказывая свою точку зрения, заметил, что "у Путина в душе, как у каждого патриота России, есть "внутренний Донбасс".
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