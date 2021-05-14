Искажение слов Пескова о Донбассе: непрофессионализм или диверсия?

Соавтор биографии президента России Владимира Путина Александр Коробко обратил внимание на искажение слов, сказанных пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым по поводу Донбасса. Эксперт предположил, что в данном случае речь идёт либо о непрофессионализме, либо о диверсии.

В соцсетях, в мессенджерах, в ДНР и в России жители и друзья Донбасса пересылают друг другу материал с пугающим заголовком: "Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России". На самом деле, говорит журналист и продюсер Александр Коробко, соавтор биографии президента России Владимира Путина, - ничего подобного.

"В ответ на докладную записку ЕС о якобы "поглощении" ДНР и ЛНР Россией, Песков сказал буквально следующее: "Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась". Эти слова применимы и к Крыму, свободно присоединившемуся к России и к Донбассу", - поясняет Коробко в интервью Царьграду.

Эксперт уверен: "Путин никогда не бросит Донбасс на войне".

"Воссоздание Большой России, искусственно разорванной на части в 1991 году, срастание опорных частей её "тела", включая Донбасс, - это естественный исторический процесс. Подчеркну - естественный и "органический". Его нельзя искусственно остановить, форсировать или назвать "поглощением", - продолжил свою мысль собеседник "Первого русского". - А вот поглощением, похищением можно назвать процесс "перепрошивки" Украины Западом".

Коробко поясняет, что к Донбассу такая политика неприменима и Россией не практикуется. Именно это, как предположил биограф Путина, и имел в виду Дмитрий Песков.

"Хочу заверить дончан: Путин и Россия не подведут! - высказал уверенность Коробко. - А что касается упомянутой выше статьи, то, увы, "линия соприкосновения" георгиевской и белой лент - она идёт по Садовому кольцу. В данном случае "пугающий" заголовок - это либо непрофессионализм, либо акт "инфовойны" белой ленты с георгиевской - что-то одно из двух, но только не позиция президента".

Собеседник Царьграда, высказывая свою точку зрения, заметил, что "у Путина в душе, как у каждого патриота России, есть "внутренний Донбасс".