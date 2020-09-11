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Искать можно всё, но: Google изменит поиск из-за грядущих выборов

11 сентября 2020, 12:05  •  60 • Политика
Google изменит поиск из-за грядущих президентских выборов в США. По-прежнему искать можно всё, но подсказки пользователям теперь будут зависеть от политики.
Поисковая система Google изменит политику автозаполнения из-за предстоящих выборов президента. Алгоритмы планируется настроить так, чтобы удалять неоднозначные предположения. В сообщении компании говорится, что "под прицелом" оказываются все формулировки, которые пользователем могут быть поняты как агитация за того или иного кандидата.
"Мы также будем удалять предположения, которые можно интерпретировать как заявления относительно участия в выборах", - говорят разработчики поисковика.
Теперь ищущие информацию не смогут выбрать из рекомендованных вариантов какую-либо строчку, которая может заставить сомневаться в безопасности или законности выборов. Все эти фразы просто уберут из базы.
В автозаполнении не должны больше появляться просьбы помочь материально какой-то из партий или кандидату, предложения проголосовать звонком телефона или какие-либо прогнозы. При этом в компании отмечают: пользователь искать может всё, но подсказки поисковика всё равно ограничены.

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