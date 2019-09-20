Искандеры, вертолеты, анекдот и история из детства: Путин, Шойгу и учения "Центр-2019"

Запуск "Искандера"

В ходе учений расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" выполнили успешный боевой пуск крылатой ракеты по учебной цели. Эффективность поражения условного противника обеспечивал во время запуска беспилотник "Орлан-10".

Легенда учений

Учения идут на полигоне Донгуз неподалеку от Оренбурга. По легенде маневров, войска России, Китая, Таджикистана, Киргизии, Индии и Пакистана создали коалицию против террористов на оренбургском направлении, задачей которой является отражение агрессии незаконных вооруженных формирований.

Вторая общевойсковая армия ВС РФ 12 суток вела маневренные оборонительные действия, после которых перешла к удержанию обороны совместно с подразделениями смешанной бригады войск Китая. В результате массированного ответного удара коалиции противник был разгромлен, ситуация на госгранице восстановлена.

130 вертолетов

Для участия в учениях на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2 были переброшены около 130 боевых вертолетов России и Китая. В операции были задействованы российские вертолеты Ми-8, Ми-8АМТШ, Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171.

В ходе учений авиация обеспечила переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск и доставку грузов, а также огневой удар по порядкам условного противника. Вертолеты Ми-8 впервые в военной истории последних лет перебросили на полигон батареи 122-мм гаубиц Д-30 и боеприпасы.

Полевой хлеб, армейский анекдот и "история из детства"

По окончании боевых действий Путин и Жээнбеков подошли к столу с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, которые были выпечены прямо во время маневров.

Во время импровизированного ланча Шойгу угостил Жээнбекова и Путина свежим хлебом со сгущенкой. "Макать в чашку и есть. Такая из детства история, да?" – напомнил министр лидерам.

Воспользовавшись моментом, глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание, в котором говорится о командующем, недовольном питанием солдат столовой. "Приходит начпрод, худющий, он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" – сострил Герасимов, вызвав добродушный смех российского лидера.

Отобедав куском свежего хлеба и взяв чашку чая, Путин отметил успешный характер прошедших учений и поблагодарил присутствующих.

Вручение наград участникам

По окончании очередной фазы учений глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил участникам стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" награды. В число награжденных попали и военнослужащих иностранных государств.

В частности, медали "За укрепление боевого содружества" получили трое военных Индии, трое военнослужащих Казахстана, трое военнослужащих армии Китая. Также медали были вручены троим военным Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.