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«Искандеры» преткновения: в Госдуме ответили на заявления Пентагона о мониторинге размещения российских вооружений

11 февраля 2018, 01:39  •  136 • В мире
Размещая ракетные комплексы «Искандер» на территории Калининградской области, Россия действует в рамках международного права. Таким образом в Госдуме ответили на заявления Пентагона о том, что американское ведомство продолжит следить за перемещениями российских вооружений. При этом эксперты отмечают, что Москва лишь реагирует на дестабилизирующие действия Вашингтона, который, в частности, размещает свои системы ПВО вблизи российских границ.
 
Штаб-квартира Министерства обороны США AFP
 

США будут и дальше следить за размещением российского вооружения, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом», — заявила агентству РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

По её словам, «размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса. — RT) и близость к нескольким союзникам НАТО».

В то же время в американском оборонном ведомстве признали, что размещение РФ «Искандеров» на своей территории не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией.

«Это размещение лишь повышает напряжённость между Россией и её соседями», — считает Балданса.

Ранее официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл также признал, что размещение комплексов «Искандер» под Калининградом не нарушает российско-американских договорённостей. При этом он назвал такое решение российских властей «дестабилизирующим шагом».

«Развёртывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО», — сказал Майкл в комментарии ТАСС.

  • Самоходная пусковая установка ОТРК «Искандер-М»
  • © Vitaly V. Kuzmin

«Для укрепления границ»

Дестабилизирующим фактором является размещение американской военной техники в странах-членах НАТО у границ РФ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. 

«Самым главным дестабилизирующим элементом сегодня является размещение систем ПРО вблизи наших границ, которые носят наступательный характер. Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтём необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США, путём развёртывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», — сказал он в разговоре с RT.

Депутат также подчеркнул, что в вопросах размещения вооружений Россия действует в рамках международного права.

О том, что у РФ есть полное право устанавливать на своей территории ракетные комплексы в ответ на размещение США вооружения у российских границ, говорит и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Пентагон размещает своё оружие у наших границ. Причём оружие, которое тоже может являться наступательным. Речь идёт о создании пусковых систем, таких как комплекс ПРО, где просто меняются ячейки, мы про это не узнаем, и появляются крылатые ракеты «Томагавк», которые могут быть носителями ядерного оружия. И размещает он (Вашингтон. — RT) их, заметьте, не на свой территории, а на территории других стран, как можно ближе к нашим границам. Мы размещаем свои комплексы только после этого и на территории своей страны, то есть там, где мы имеем полное и международное, и моральное право», — сказал он RT.

Комплексы «Искандер», по словам эксперта, нужны, чтобы максимально обезопасить страну от возможного удара со стороны США. Как напомнил Дрозденко, страны-члены НАТО никак не могут повлиять на применение размещённого на их территории американского оружия.

«Комплексы призваны хотя бы частично нейтрализовать размещенное у наших границ оружие», — подчеркнул он.

  • Солдаты НАТО и военная техника в порту в Гданьска, Польша
  • Reuters
  • © Agencja Gazeta

Разведка США у границ РФ

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Что касается мониторинга, добавил эксперт, то это является обычной практикой со стороны Соединённых Штатов.

«На орбите висят спутники, вдоль наших границ постоянно летают их (американские. — RT) разведывательные самолёты. Так что никаких открытий они не сделали. Это просто опять очередная работа на публику», — считает собеседник.

Стоит напомнить, 29 января российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик EP-3 Aries над Чёрным морем. США поспешили обвинить Россию в «небезопасном» перехвате, однако в Минобороны РФ подчеркнули, что манёвры истребителя были законны и абсолютно безопасны.

Кроме того, российское оборонное ведомство призвало Пентагон прекратить разведку у берегов Крыма. На что в американском Минобороны ответили, что не собираются отказываться от полётов вблизи российских границ.

«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — заявил представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

И уже через несколько дней, 2 февраля, американские самолёты-разведчики были вновь замечены у границ России. На этот раз они направлялись в сторону российской границы с Прибалтикой. 

Самолёты вылетели с британской базы Милденхолл. В операции были задействованы Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный P-8A Poseidon.

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USAF RC-135W 62-4134 LORA16 departed Mildenhall - Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/UYNsWIwfuI

— Mil Radar (@MIL_Radar) February 2, 2018

Размещение «Искандеров»

Напомним, о завершении строительства парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и Северной Осетии стало известно в конце января.

5 февраля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — RT) по первоочередному уничтожению», — сообщил он. 

Власти Литвы сочли размещение в Калининградской области «Искандеров» поводом для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Литвы.

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«Размещение в Калининградской области на постоянной основе комплексов «Искандер» подтверждает потребность усиления нашей противовоздушной обороны», — заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

В Кремле заявили, что размещение российских вооружений на территории РФ не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Москва никому не угрожает.

«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Естественно, Россия имеет такое суверенное право (размещение вооружений на своей территории. — RT), поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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