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«Искандеры» преткновения: в Госдуме ответили на заявления Пентагона о мониторинге размещения российских вооружений
11 февраля 2018, 01:39 • 136 • В мире
Размещая ракетные комплексы «Искандер» на территории Калининградской области, Россия действует в рамках международного права. Таким образом в Госдуме ответили на заявления Пентагона о том, что американское ведомство продолжит следить за перемещениями российских вооружений. При этом эксперты отмечают, что Москва лишь реагирует на дестабилизирующие действия Вашингтона, который, в частности, размещает свои системы ПВО вблизи российских границ.
Штаб-квартира Министерства обороны США AFP
США будут и дальше следить за размещением российского вооружения, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
По её словам, «размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса. — RT) и близость к нескольким союзникам НАТО».
В то же время в американском оборонном ведомстве признали, что размещение РФ «Искандеров» на своей территории не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией.
«Это размещение лишь повышает напряжённость между Россией и её соседями», — считает Балданса.
Ранее официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл также признал, что размещение комплексов «Искандер» под Калининградом не нарушает российско-американских договорённостей. При этом он назвал такое решение российских властей «дестабилизирующим шагом».
«Развёртывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО», — сказал Майкл в комментарии ТАСС.
«Для укрепления границ»
Дестабилизирующим фактором является размещение американской военной техники в странах-членах НАТО у границ РФ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.
Депутат также подчеркнул, что в вопросах размещения вооружений Россия действует в рамках международного права.
О том, что у РФ есть полное право устанавливать на своей территории ракетные комплексы в ответ на размещение США вооружения у российских границ, говорит и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
«Пентагон размещает своё оружие у наших границ. Причём оружие, которое тоже может являться наступательным. Речь идёт о создании пусковых систем, таких как комплекс ПРО, где просто меняются ячейки, мы про это не узнаем, и появляются крылатые ракеты «Томагавк», которые могут быть носителями ядерного оружия. И размещает он (Вашингтон. — RT) их, заметьте, не на свой территории, а на территории других стран, как можно ближе к нашим границам. Мы размещаем свои комплексы только после этого и на территории своей страны, то есть там, где мы имеем полное и международное, и моральное право», — сказал он RT.
Комплексы «Искандер», по словам эксперта, нужны, чтобы максимально обезопасить страну от возможного удара со стороны США. Как напомнил Дрозденко, страны-члены НАТО никак не могут повлиять на применение размещённого на их территории американского оружия.
«Комплексы призваны хотя бы частично нейтрализовать размещенное у наших границ оружие», — подчеркнул он.
Разведка США у границ РФ
Что касается мониторинга, добавил эксперт, то это является обычной практикой со стороны Соединённых Штатов.
«На орбите висят спутники, вдоль наших границ постоянно летают их (американские. — RT) разведывательные самолёты. Так что никаких открытий они не сделали. Это просто опять очередная работа на публику», — считает собеседник.
Стоит напомнить, 29 января российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик EP-3 Aries над Чёрным морем. США поспешили обвинить Россию в «небезопасном» перехвате, однако в Минобороны РФ подчеркнули, что манёвры истребителя были законны и абсолютно безопасны.
Кроме того, российское оборонное ведомство призвало Пентагон прекратить разведку у берегов Крыма. На что в американском Минобороны ответили, что не собираются отказываться от полётов вблизи российских границ.
«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — заявил представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
И уже через несколько дней, 2 февраля, американские самолёты-разведчики были вновь замечены у границ России. На этот раз они направлялись в сторону российской границы с Прибалтикой.
Самолёты вылетели с британской базы Милденхолл. В операции были задействованы Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный P-8A Poseidon.
Размещение «Искандеров»
Напомним, о завершении строительства парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и Северной Осетии стало известно в конце января.
5 февраля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области.
«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — RT) по первоочередному уничтожению», — сообщил он.
Власти Литвы сочли размещение в Калининградской области «Искандеров» поводом для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Литвы.
«Размещение в Калининградской области на постоянной основе комплексов «Искандер» подтверждает потребность усиления нашей противовоздушной обороны», — заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.
В Кремле заявили, что размещение российских вооружений на территории РФ не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Москва никому не угрожает.
«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Естественно, Россия имеет такое суверенное право (размещение вооружений на своей территории. — RT), поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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