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Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле

11 июля 2019, 01:09  •  57 • В мире
Учёную из Америки, при таинственных обстоятельствах пропавшую на греческом острове Крит, искали целую неделю. Тело женщины в итоге обнаружили в природной могиле - островной пещере; кто-то задушил несчастную.
Сюзанна Итон приехала на Крит для участия в научной конференции. Женщина трудилась молекулярным биологом в дрезденском Обществе Макса Планка. Однако вскоре после приезда учёная бесследно пропала.
Её искали около недели и в итоге нашли мёртвой в одной из критских пещер. Как пишет издание CBS, греческие полицейские установили, что Сюзанна была задушена.
Для расследования преступления на Крит отправились лучшие детективы из Афин. Отмечается, что труп учёной был обнаружен аж в шести милях от того места, где её в последний раз видели живой.

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