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Искала жертв в яслях: Самую опасную британскую педофилку решили выпустить на свободу

06 сентября 2019, 04:39  •  96 • В мире
В конце сентября в Британии будет освобождена из заключения самая известная женщина-педофил, 49-летняя Ванесса Джордж. Такое решение было принято комиссией по условно-досрочному освобождению, несмотря на широкое возмущение общественности.
Бывшая работница детского сада-яслей "Маленький Тэд" была арестована и осуждена в 2009 году. Суд признал виновной Ванессу в 13 случаях сексуального насилия над младенцами и несовершеннолетними. Более того, преступница снимала на камеру процесс своих издевательств над беззащитными жертвами, а затем рассылала эти фотографии другим педофилам, пишет газета Daily Mail.
По словам офицера полиции города Плимут, расследовавшего это преступление, на распространяемых Джордж фотографиях была зафиксированы моменты насилия над детьми "в ужаснейшей, дьявольской форме".
После того, как стало известно о том, чем женщина занималась во время работы в яслях, от нее отказались две ее дочери, а муж развелся с Ванессой, как только она оказалась в заключении. В британских СМИ ее называют "худшей из педофилок".
Приговор Ванессе Джордж выносился в Бристольском королевском суде. При этом судья Ройс, обращаясь к родителям маленьких жертв, присутствовавшим на процессе, заявил, что "по сути, для подсудимой это пожизненный приговор".
Тем не менее комиссия по условно-досрочному освобождения пришла к выводу, что Джордж уже "не представляет опасности для окружающих". Кроме того, вместе с Ванессой под условно-досрочное освобождение попали еще два педофила, с которыми Джордж делилась своими отвратительными фотографиями.
По условиям освобождения, Ванесса Джордж не имеет права приближаться к своим жертвами, а также посещать некоторые британские города. Родители пострадавших от преступления детей будут оповещать от дальнейших передвижениях Ванессы.

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