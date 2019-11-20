«Иск удовлетворили частично»: в Татарстане мужчина получил 850 тыс. вместо 5 млн рублей компенсации за год в СИЗО

Бавлинский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск Абузара Гафурова, который требовал выплатить ему 5 млн рублей компенсации морального вреда. Ему присудили только 850 тыс. рублей. Умственно отсталый Гафуров провёл год в СИЗО за двойное убийство, которого не совершал. По словам родственников, признаться его вынудили оперативники, пообещав «отпустить», как только он подпишет показания. Сейчас в отношении правоохранителей также возбуждены уголовные дела.

«Будем требовать больше»

20 ноября Бавлинский районный суд Татарстана обязал Министерство финансов России выплатить 850 тыс. рублей компенсации морального вреда Абузару Гафурову. 49-летний мужчина год находился в СИЗО по обвинению в двойном убийстве, которого не совершал.

Изначальная сумма иска составляла 5 млн рублей. По словам адвоката Гафурова Эдуарда Багаутдинова, семья мужчины намерена обжаловать решение суда. «Сумма иска была удовлетворена только частично, — сказал RT Багаутдинов. — Через пять дней решение будет подготовлено, после этого получим его и пойдём опротестовывать».

Сам Абузар на суде не присутствовал. У мужчины диагноз «олигофрения», а за время ареста состояние его здоровья ухудшилось. Он утратил способность обслуживать себя и вести хозяйство. Его родственники были вынуждены отдать Гафурова в дом престарелых в начале ноября. Он уже с трудом говорил, почти ничего не понимал и очень плохо видел.

Напомним, в 2016 году в ночь с 16 на 17 апреля в посёлке Новые Чути Татарстана в своём доме была жестоко убита семейная пара, 57-летний Рим Мухаметгалин и 59-летняя Людмила Джума. Лишь 30 апреля их тела случайно обнаружили знакомые. Трупы были сильно обезображены, с множественными колото-резаными ранами. С участка пропал автомобиль Renault Megan, принадлежавший Риму и Людмиле.

30 апреля полицейские задержали в качестве подозреваемого умственно отсталого Абузара Гафурова. Более того, по словам оперативников, мужчина сознался в убийстве семейной пары из-за долга в две тысячи рублей. Как рассказали родственники Гафурова, правоохранители обещали, что отпустят его, если он подпишет признательные показания, однако не сделали этого.

Арест Гафурова вызвал возмущение его родственников и соседей. Абузара описывали как очень тихого и дружелюбного человека, у него есть жена, ребёнок и своё небольшое хозяйство.

«На следственном эксперименте Абузару показывали, как надо бить топором, чтобы остались раны, похожие на те, что нашли на телах убитых, — рассказывал RT Айдар Гафуров, брат Абузара. — Он и топором-то не владеет, даже кур никогда не резал. На топоре, которым он якобы их зарубил, не было следов ДНК убитых. Понятых полицейские своих привезли, местных не брали. Кроме того, убийство было совершено ночью, только у брата зрение ужасное, он в тёмное время суток спотыкается на каждом шагу».

Знакомые и родственники убитых тоже указывали полицейским, что те задержали не того подозреваемого. В качестве вероятных преступников они называли двоюродных братьев Вячеслава Кекселя и Сергея Груняхина. Мужчины жили и работали у Рима и Людмилы на участке, а потом внезапно исчезли.

Прокуратура трижды отказывала следователям в утверждении обвинительного заключения, но арест Абузару при этом продлевался. В апреле 2017 года Гафурова отпустили из СИЗО домой, поскольку убедительную доказательную базу так и не удалось собрать, однако статус подозреваемого с него не сняли.

Сторговался на взятках

Три года дело об убийстве Мухаметгалина и Джумы оставалось нераскрытым. В начале 2019 года его перепоручили казанским специалистам из 1-го следственного управления Татарстана. Те начали повторную проверку материалов их коллег из Бавлинского района. Они заново допросили перекупщика автомобилей Наиля Вафина, который продал автомобиль Мухаметгалина. Изначально перекупщик утверждал, что авто он приобрёл лично у Рима. Однако казанские следователи выяснили, что в договоре о продаже стоит поддельная подпись владельца. После этого Вафин признался, что врал на первом допросе.

Как оказалось, машину 18 апреля 2016 года Наилю продали Груняхин и Кексель. Те заявили перекупщику, что автомобиль принадлежал их далёкому родственнику, которому срочно потребовались деньги на лечение. Вафин проверил, что машина не числится в угоне, и купил её у братьев за 235 тыс. рублей.

Наиль попытался перепродать автомобиль, но не смог этого сделать, поскольку на тот момент машина уже числилась в угоне. Перекупщик съездил в Новые Чути и узнал, что бывший владелец авто убит.

Наиль пошёл в отделение полиции Бавлинского района, где ему сообщили, что реальный убийца Рима уже пойман. Также ему предложили дать взятку в 100 тыс. рублей для снятия машины Мухаметгалина с угона. Наиль сторговался до 60 тыс., авто из розыскной базы убрали, и он смог его продать.

Однако вскоре полицейские снова позвонили Вафину и потребовали с него ещё 500 тыс. рублей. В противном случае ему угрожали делом о незаконной продаже авто. Наиль снова смог сбить цену и отдал полицейским 100 тыс. рублей.

Новые показания Вафина легли в основу уголовных дел в отношении Груняхина и Кекселя, а также троих бавлинских полицейских. Все они были задержаны. Сергей Груняхин сразу признался на допросах, что убил Мухаметгалина и Джуму. 1 ноября Верховный суд Республики Татарстан приговорил его к 20,5 года лишения свободы.

Вячеслав Кексель получил два года условно за угон автомобиля. Несмотря на то что мужчины действовали при похищении машины сообща, Кексель не участвовал в убийствах непосредственно, решил суд. По словам Вячеслава, в ночь преступления его брат зашёл в дом Мухаметгалина и через 10 минут вернулся с ключами от автомобиля. Шума или криков Кексель с улицы, по его словам, не слышал, а Груняхин ему о произошедшем не рассказал.

Сейчас идёт расследование уголовных дел о взятке и превышении должностных полномочий в отношении уже бывших следователя СО ОМВД России по Бавлинскому району РТ Ильнура Назмутдинова, заместителя начальника того же отдела полиции Алмаза Шакирова и оперуполномоченного Фаниса Салаватова. Все трое находятся под стражей.

RT продолжит следить за развитием ситуации.