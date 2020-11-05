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Иск Трампа и Фонд защиты выборов Байдена: Что происходит в США после выборов
05 ноября 2020, 09:25 • 126 • Политика
Штаб Трампа подал иск об остановке подсчёта голосов в штате Мичиган, а штаб Байдена заявил о создании Фонда защиты выборов. Оба кандидата уверены в своей победе на выборах.
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в штате Мичиган с требованием остановить там подсчёт голосов. В ответ на это в штабе Джо Байдена анонсировали создание Фонда защиты выборов.
Поводом для иска об остановке подсчёта голосов в Мичигане стал факт, что голосование в штате давно завершилось, однако там всё ещё считают голоса, присланные по почте. Они поступали и после закрытия участков. В штабе Трампа подозревают махинации с голосами и требуют доступа к процессу подсчёта, чтобы убедиться, что всё честно и по закону.
Тем временем штаб Байдена заявил о создании Фонда защиты выборов. Его необходимость обосновали тем, что Трамп всё активнее говорит о нарушениях, поэтому необходимо защитить результаты выборов от его посягательств.
Впрочем, штаб Трампа также объявил о сборе средств для защиты честности итогов выборов. А адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.
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