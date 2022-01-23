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Иск против вакцинации от ковида. Чем закончится самое скандальное слушание в Гааге
23 января 2022, 13:35 • 198 • Политика
В Гааге приступают к слушаниям самого скандального дела, связанного с ковидом. Истцы настаивают, что применяемые в странах Запада вакцины не прошли нужную проверку.
Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит материалы, поступившие по итогам крупнейшего международного расследования с участием британской полиции о безопасности применения вакцин против коронавируса. Инициаторы расследования полагают, что препараты применяли без третьей фазы проверки и, фактически, над людьми проводился эксперимент.
Инициаторами, пожалуй, крупнейшего в мире международного уголовного расследования стали доктор медицины Сэм Уайт, представители закона Филип Хайленд и Лоис Бейлисс, а также отставной полицейский Марк Секстон. В деле, которым занимаются британские полицейские и которое было подано в Международный уголовный суд (в Гааге), утверждается, что "все испытания вакцины против COVID-19 в рамках третьей фазы продолжаются и не должны завершиться до конца 2022/начала 2023 года".
В деталях о выдвинутых к иностранным производителям вакцин обвинениях мы писали ранее. Судебные тяжбы, если уж быть до конца честными, могут продлиться годы. И сейчас мы можем лишь делать прогнозы об исходе спора. Царьград начал собирать мнения экспертов о судебной тяжбе. В том числе, высказался кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По мнению Крючкова, такой иск был делом времени для западных стран. Суды любят в США, не чужды подобные споры и Великобритании. Но Крючков не считает, что исходом слушаний станет некая сенсация. Действительно, осложнения после у какого-то маленького числа людей могут быть. Однако сложно себе представить, что в условиях пандемии коронавируса мы бы ждали по 5 лет проверки того или иного препарата. Ведь людям нужна помощь здесь и сейчас. В этой связи Крючков считает верным форсирование применения вакцины от ковида:
Крючков не верит, что решение суда может быть связано с реальными сроками для тех, кто принимал решение об общей вакцинации. Поскольку, с его точки зрения, иного шанса защититься от ковида не было.
"Действовали, в целом, правильно. И никто не применял препараты, которые в принципе не прошли проверку. Это не так", - подчеркнул собеседник Царьграда.
Напомним, в России иностранные вакцины не применяются. Речь в иске идёт именно о зарубежных аналогах.
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