Иск против вакцинации от ковида. Чем закончится самое скандальное слушание в Гааге

В Гааге приступают к слушаниям самого скандального дела, связанного с ковидом. Истцы настаивают, что применяемые в странах Запада вакцины не прошли нужную проверку.

Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит материалы, поступившие по итогам крупнейшего международного расследования с участием британской полиции о безопасности применения вакцин против коронавируса. Инициаторы расследования полагают, что препараты применяли без третьей фазы проверки и, фактически, над людьми проводился эксперимент.

Инициаторами, пожалуй, крупнейшего в мире международного уголовного расследования стали доктор медицины Сэм Уайт, представители закона Филип Хайленд и Лоис Бейлисс, а также отставной полицейский Марк Секстон. В деле, которым занимаются британские полицейские и которое было подано в Международный уголовный суд (в Гааге), утверждается, что "все испытания вакцины против COVID-19 в рамках третьей фазы продолжаются и не должны завершиться до конца 2022/начала 2023 года".

В деталях о выдвинутых к иностранным производителям вакцин обвинениях мы писали ранее. Судебные тяжбы, если уж быть до конца честными, могут продлиться годы. И сейчас мы можем лишь делать прогнозы об исходе спора. Царьград начал собирать мнения экспертов о судебной тяжбе. В том числе, высказался кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению Крючкова, такой иск был делом времени для западных стран. Суды любят в США, не чужды подобные споры и Великобритании. Но Крючков не считает, что исходом слушаний станет некая сенсация. Действительно, осложнения после у какого-то маленького числа людей могут быть. Однако сложно себе представить, что в условиях пандемии коронавируса мы бы ждали по 5 лет проверки того или иного препарата. Ведь людям нужна помощь здесь и сейчас. В этой связи Крючков считает верным форсирование применения вакцины от ковида:

К тому же, не бывает такого, что 5 лет назад мы ввели какой-то препарат, и только теперь проявились осложнения. Изменения происходят постепенно, и все они становятся предметом исследования. В том числе, текущие клинические исследования превышают с момента вакцинации уже один год. И никаких особых проблем нет. Поэтому я думаю, что иск направить можно. Также как и рассмотреть его. Не думаю, что примут какое-то положительное решение, встав на сторону истцов. Но, может быть, суд примет решение увеличить выплаты тем, кто, действительно, пострадал от вакцинации. Возможно, будет такое решение.

Крючков не верит, что решение суда может быть связано с реальными сроками для тех, кто принимал решение об общей вакцинации. Поскольку, с его точки зрения, иного шанса защититься от ковида не было.

"Действовали, в целом, правильно. И никто не применял препараты, которые в принципе не прошли проверку. Это не так", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Напомним, в России иностранные вакцины не применяются. Речь в иске идёт именно о зарубежных аналогах.