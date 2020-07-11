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Иск против России в ЕСПЧ чреват последствиями. В МИД указали на очевидную проблему по делу MH17
11 июля 2020, 11:00 • 208 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Нидерландов подать в ЕСПЧ межгосударственный иск к России в связи с крушением малайзийского Boeing. По её словам, этот шаг чреват ухудшением отношений между Нидерландами и Россией, а также затрудняет поиск истины в расследовании.
В МИД России назвали очередным ударом по российско-нидерландским отношениям решение Гааги подать в ЕСПЧ в рамках расследования по делу MH17. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эти действия приведут к дальнейшей политизации и затруднят поиск истины в расследовании.
Она подчеркнула, что с момента трагедии Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики.
Всякие экспертные оценки, свидетельства и доказательства почему-то отметались международным следствием.
"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17", - констатировала Захарова.
Ранее в российском Минюсте заявили, что Москва отвергает любые обвинения в причастности к крушению лайнера в небе над Украиной.
Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека, пояснили в ведомстве, отметив, что российская сторона будет последовательно отстаивать свою позицию в судах.
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