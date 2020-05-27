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Иск против Путина: Экс-глава Чувашии провалил дело на старте. Но только по одному пункту
27 мая 2020, 13:55 • 20 • Политика
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту России Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные соцгарантии. До рассмотрения дело даже не дошло, провалившись уже на старте.
Ранее бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России, направив соответствующий иск в Верховный суд России.
Сам иск суд получил ещё 20 мая и принял его к производству уже на следующий день. В графе "ответчик" было указано "Президент Российской Федерации".
Однако дело провалилось ещё на старте: суд вернул исковое заявление бывшему главе региона в части требований прав на дополнительные соцгарантии. До рассмотрения по существу иск пока не дошёл. Заседание, напомним, назначено на 30 июня текущего года.
Впрочем, речь идёт об отказе только по одному пункту. В остальной же части иска (об оспаривании указа о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии) дело принято к производству.
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