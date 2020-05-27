Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / Политика

Иск против Путина: Экс-глава Чувашии провалил дело на старте. Но только по одному пункту

27 мая 2020, 13:55  •  20 • Политика
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту России Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные соцгарантии. До рассмотрения дело даже не дошло, провалившись уже на старте.
Ранее бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России, направив соответствующий иск в Верховный суд России.
Сам иск суд получил ещё 20 мая и принял его к производству уже на следующий день. В графе "ответчик" было указано "Президент Российской Федерации".
Однако дело провалилось ещё на старте: суд вернул исковое заявление бывшему главе региона в части требований прав на дополнительные соцгарантии. До рассмотрения по существу иск пока не дошёл. Заседание, напомним, назначено на 30 июня текущего года.
Впрочем, речь идёт об отказе только по одному пункту. В остальной же части иска (об оспаривании указа о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии) дело принято к производству.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 09:55
"Это безобразие, вот и всё": Экс-глава Чувашии осмелился спорить с Путиным в суде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.