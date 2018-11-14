Иск CNN к Трампу будет полезен для российских журналистов - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что иск CNN к президенту США Дональду Трапу будет полезен для изучения российскими журналистами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что для российских журналистов будет очень полезным наблюдать за судом, который пройдет между президентом США Дональдом Трампом и телеканалом CNN – американское СМИ не согласилось с приостановкой аккредитации своего журналиста в Белом доме и подало в суд на действия администрации.

Захарова посоветовала следить за этим иском, потому что прецедент может оказаться очень полезным.

Напомним, что репортер канала CNN Джим Акоста вступил в словесный конфликт с Дональдом Трампом, а когда тот окончательно отказался отвечать на его вопрос, не отдал микрофон. В результате, CNN подала иск против Трампа и его помощников, требуя восстановить аккредитацию журналиста.

«Очень советую работающим в США российским журналистам пристально следить за судьбой этого иска. Прецедент может оказаться весьма полезным для тех из них, кому будет отказано в аккредитации при соблюдении ими всех формальных требований. Или отказано в ответе на вопрос»,— написала Захарова в Facebook.