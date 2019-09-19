«Ищут повод для осуществления интервенции»: зачем США задействовали пакт Рио против Венесуэлы

В Госдепе США заявили об активации Межамериканского договора о взаимной помощи, так называемого пакта Рио, из-за ситуации в Венесуэле. Соглашение предполагает, что применение силы в отношении любого из его участников приравнивается к нападению на все государства, подписавшие документ. По мнению экспертов, действия Соединённых Штатов можно рассматривать как угрозу применения силы и очередную попытку оказать давление на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Аналитики полагают, что Вашингтон пытается спровоцировать власти Венесуэлы на более радикальные действия в отношении оппозиции, однако пока добиться этого не удалось.

США и их союзники в Латинской Америке решили активизировать договор о взаимной помощи, известный как пакт Рио, из-за ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Соединённые Штаты и наши партнёры обратились к Межамериканскому договору о взаимной помощи (пакт Рио), который будет способствовать осуществлению дальнейших коллективных действий по борьбе с угрозой для венесуэльского народа и всего региона, исходящей от бывшего режима Николаса Мадуро», — отмечается в сообщении Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что США и их союзники намерены обсудить «многосторонние экономические и политические решения», которые они могут использовать «для устранения исходящей от Мадуро угрозы безопасности в регионе».

В Боливарианской республике отреагировали на подобные заявления и действия американской стороны. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Вооружённые силы страны решительно отвергают «незаконную активацию» Межамериканского договора о взаимной помощи со стороны Организации американских государств против Венесуэлы. Заявление Лопеса было опубликовано на официальном сайте Минобороны республики.

«Это необоснованная провокация, направленная на легализацию военного вторжения с целью свержения Николаса Мадуро, законного президента Боливарианской Республики Венесуэлы, нашего главнокомандующего. Это соглашение — устаревший и лицемерный инструмент, уловка, созданная американской империей, чтобы подтвердить свои интересы гегемона», — подчеркнул министр оборонного ведомства.

По его словам, «небывалая решимость» рассматривать Венесуэлу как угрозу миру и безопасности в западном полушарии открыто обличает «истинных авторов» дестабилизации в регионе.

«Они апеллируют к этому механизму вмешательства, чтобы усилить свою кампанию агрессии, которая, наряду с аморальной финансово-экономической блокадой, ещё и стремится силой воплотить свои амбиции. Крайне важно подчеркнуть, что такой исход будет иметь роковые последствия для всей Южной Америки, превращая регион, где последние десять лет царил мир, в зону боевых действий», — сообщил Лопес.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

Reuters

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Он также назвал печальной ситуацию, когда представители политической оппозиции Венесуэлы, «действуя как наёмники, открыто поддерживают подобные меры в ущерб нации, стремясь к преступному восстановлению этой нелепости под названием Межамериканский договор о взаимной помощи и одобряя потенциальное военное вмешательство».

Напомним, Межамериканский договор о взаимной помощи подписали более 70 лет назад в Рио-де-Жанейро большинством стран, входящих в Организацию американских государств. Главный принцип пакта Рио заключается в том, что нападение на любую страну — участницу этого соглашения будет означать применение силы в отношении всех стран, подписавших договор. В 2012 году Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа приняли решение выйти из соглашения.

«Реинкарнация доктрины Монро»

Меры Вашингтона по активизации пакта Рио из-за ситуации в Венесуэле «заслуживает всяческого осуждения», полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Подобный подход Вашингтона к решению венесуэльского кризиса — это попытка вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики с угрозой применения силы, «реинкарнация доктрины Монро», которая часто служила оправданием лидерства США в регионе и экспансионизма», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как сообщает Брутер, Межамериканский договор о взаимной помощи содержит «очевидную силовую компоненту» и может быть направлен против всех, кто не разделяет политические взгляды США.

«Если раньше Вашингтон сдерживало понимание того, что любое применение силы может быть фатальным, то сейчас в Белом доме, вероятно, окажется больше желающих вести себя активно. Ведь Трампу нужно изобрести некую формулу, благодаря которой он мог бы выиграть предстоящие президентские выборы в 2020 году», — пояснил аналитик.

По мнению Брутера, активизация пакта Рио говорит о том, что США готовы продолжать очень «опасную и токсичную» внешнюю политику по отношению к Венесуэле.

Активизация Вашингтоном и его союзниками в Латинской Америке этого документа оказалась возможна, поскольку на латиноамериканские страны, подписавшие соглашение, оказывает давление Организация американских государств, считает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Морган Ортэгус

AFP

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«Не секрет, что сам генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро относится к Венесуэле и Мадуро с большой неприязнью. Он поддерживает антивенесуэльские настроения в Колумбии и Бразилии, а также выступает за силовой способ разрешения кризиса в Боливарианской Республике», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Чичина, глава ОАГ представляет интересы США и является «проводником американской политики» по отношению к Венесуэле.

Очередной предлог

Однако Госдеп причиной активизации пакта Рио назвал отказ венесуэльского законного правительства «вести переговоры в духе доброй воли» с оппозицией.

«Приостановка организованных Норвегией переговоров между временным правительством Венесуэлы и бывшим режимом Мадуро отражает отказ режима вести переговоры в духе доброй воли. Режим вновь рассматривает переговоры в качестве инструмента затягивания процесса и подрывает добросовестные усилия по поиску мирного политического решения», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В сообщении Госдепартамента также подчёркивается, что «режим Мадуро торпедировал переговоры, организованные Норвегией, отказавшись вести серьёзную работу по восстановлению демократии в Венесуэле».

При этом в Госдепе заявили, что «любые переговоры» по Венесуэле должны вестись президентом республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, который объявил себя временным главой государства.

Напомним, 16 сентября Каракас подписал соглашение с оппозицией, об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев», — написал он на своей странице в Twitter.

Saludo la firma de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo con la oposición. Es un paso para avanzar hacia la convivencia y la Paz. Todas las puertas del diálogo seguirán abiertas para la tranquilidad de todos los venezolanos. (Ver Acuerdo) ==> https://t.co/QasDnaf3QMpic.twitter.com/vFfU89eeEk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 сентября 2019 г.

Ранее министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что руководство Венесуэлы не планируют прекращать переговорный процесс с оппозицией.

Говоря о том, что Каракас якобы отказывается вести переговоры «в духе доброй воли» с оппозицией, Вашингтон просто пытается оправдать активизацию пакта Рио, полагает Владимир Брутер. По его словам, США нашли очередной повод, чтобы усилить давление на республику.

«Угроза применения силы со стороны Вашингтона и специфика ведения переговоров Каракаса и оппозиции не должны ставиться в зависимость. Венесуэльское правительство вообще не обязано вести переговоры с Гуаидо, а тем более так, как этого требуют США. Не говоря уже о том, что Вашингтон не должен оказывать никакого влияния на переговорный процесс, поскольку это является внутренним делом республики», — подчеркнул аналитик.

По мнению Александра Чичина, США «решили вспомнить» про пакт Рио, поскольку Мадуро удалось расколоть единство своих противников.

«Президент Венесуэлы смог найти общий язык с умеренной оппозицией. Вашингтон видит, что Гуаидо потерял поддержку части своих сторонников, поэтому и решил их воодушевить, как-то реанимировать положение посредством активизации Межамериканского договора о взаимной помощи», — заявил эксперт.

«Давление продолжится»

Как отмечают аналитики, активизация пакта Рио — это очередной знак, свидетельствующий о том, что Вашингтон продолжит давление на Боливарианскую Республику.

Накануне Соединённые Штаты расширили санкционные ограничения против Венесуэлы, включив в «чёрный список» ещё три физических лица и 16 компаний за якобы причастность к коррупционным схемам при распределении продовольствия. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Среди попавших под рестрикции компаний 11 зарегистрированы в Колумбии, четыре — в Панаме и одна — в Италии. Санкции предполагают блокировку на территории США собственности и имущественных интересов данных лиц и предприятий. Кроме того, американским гражданам теперь запрещается осуществлять с ними любые операции.

Подобные рестрикции вводились Вашингтоном и ранее. В конце июля аналогичные санкции начали действовать против десяти физических лиц и 13 компаний, преимущественно занятых в сфере поставок продуктов питания в республику. В венесуэльском МИД заявили, что такая мера Вашингтона является экономическим терроризмом и нарушением международного права.

По мнению Владимира Брутера, своими действиями Белый дом хочет оказать психологическое воздействие на президента Венесуэлы.

«Вашингтон рассчитывает, что у Мадуро не выдержат нервы и он предпримет более радикальные действия против оппозиции, после чего США получат повод для осуществления военной интервенции, морской или экономической блокады. Однако венесуэльский лидер не совершает такую ошибку», — отметил эксперт.

Николас Мадуро

Reuters

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По словам Брутера, США используют противников венесуэльского лидера в своих корыстных целях, «подливая масло в огонь», однако оппозиции так и не удалось каким-то образом создать реальные проблемы для Мадуро. Эксперт считает, что венесуэльский лидер и на этот раз справится с усилившимся давлением Соединённых Штатов.

«Однако перспектива дальнейшего урегулирования ситуации в Венесуэле будет зависеть от предстоящих президентских выборов в США. Если к власти придёт человек с более мягкой позицией по венесуэльскому вопросу, чем нынешняя администрация, то есть вероятность, что обстановка в Боливарианской Республике будет спокойнее. Однако при Дональде Трампе давление на Венесуэлу продолжится», — заключил аналитик.